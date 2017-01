Ushuaia. Rien que le nom vous fait rêver. La “Terre de Feu” ça vous rappelle le Cap Horn, Magellan ou Darwin ? Ou encore les grands explorateurs qui sont partis à la découverte du bout du monde ? Aujourd’hui mythique, vous aussi vous avez envie de fouler d’un pas ce bout de terre ? Nous vous proposons donc de faire plus que cela ! Et de découvrir des activités originales qui rendent un voyage à Ushuaia inoubliable !

Ushuaia – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Les randonnées à Ushuaia

Randonnée facile – Playa Larga

Pour ceux qui ont envie d’une balade facile mais magnifique. En effet, sur chemin plat, cette randonnée ne demande pas de grands efforts physiques. Mais simplement d’ouvrir grands les yeux pour admirer le paysage.

Par ailleurs, pour les plus tenaces vous pouvez continuer jusqu’à l’Estancia El Tunel pour y pique-niquer ! Comptez environ 2 heures de balade.

Randonnée moyenne – Cerro del Medio

Pour les bons marcheurs habitués à la montagne Argentine Info vous conseille de vous rendre au Cerro del Medio, loin de la foule et accessible depuis la ville.

Envie d’être en pleine nature et de vous dépasser physiquement ? Cette randonnée au chemin plutôt bien balisé est faîte pour vous ! 4 à 5 heures de marche en montée et au bout une vue imprenable sur la Terre de Feu depuis la lagune.

Partez du croisement des rues Alem et Lasserre en plein centre et ne vous arrêtez plus jusqu’à vous retrouvez en haut du Cerro au coeur d’une nature exceptionnelle!

Randonnée difficile – Cerro Guanaco

Pour les plus aguerris, nous vous recommandons fortement cette randonnée ! Vous devrez passer par le Parc National de la Terre de Feu, dont la visite est incontournable. Mais ne faîtes pas comme « tout le monde » et éloignez-vous des tourbillons touristiques le temps d’une excursion. Le Cerro Guanaco vous attend donc pour 6 à 7 heures de marche (970 mètres d’altitude et 8 km de sentier). N’ayez crainte si vous avez une pratique sportive régulière vous gravirez le Cerro sans trop de difficultés!

Hauteurs d’Ushuaia – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Ushuaia dans les airs

Survol en hélicoptère

Vous embarquerez pour un survol impressionnant du Parc National de la Terre de Feu et des lagunes colorées qui l’entourent, jusqu’à la frontière Chilienne. Partis pour une heure, vous dépasserez la frontière chilienne et volerez dans la péninsule d’Ushaïa, au dessus du canal de Beagle et de ses phares mythiques, atteindrez la forêt fuégienne, surplomberez sa flore majestueuse, sa faune somptueuse! Vous ferez un tour par les îles Navarino et Hoste, touchant l’Antarctique du doigt, puis retournerez, la tête pleine de rêves, sur Ushuaïa. Et à ne pas rater, l’atterrissage sur le Cerro la Cloche pour admirer un panorama à 360 degrés et d’où vous pourrez apercevoir le mont Olivia et la lagune Esmeralda.

L’aéroclub d’Ushuaia

L’aéroclub est très sollicité et possède donc une importante flotte : 8 Pipers, dont un bi-moteur, qui permet d’aller jusqu’au Cap Horn ! D’ailleurs, le vol d’une demi-heure se focalise surtout sur la baie d’Ushuaïa et le canal de Beagle, alors que le vol d’une heure permet d’aller faire un petit tour dans les Andes alentours. Si vous le voulez, vous pouvez même demander un itinéraire sur mesure si l’aéroclub a des disponibilités, pour aller jusqu’à l‘île des Etats pourquoi pas !

Phare des Eclaireurs – Crédit photo : Equinoxe Argentina

