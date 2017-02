Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Visite guidée | San Telmo : Profitez pendant 1h30 d’une visite guidée pour découvrir le quartier de San Telmo comme vous ne l’avez jamais vu grâce à des guides. Mais attention, les visites sont en espagnol et vous devez vous inscrire avant sur ce site pour y participer car les places sont limitées.

Où et quand ? Au croisement de Chile et Defensa – Tous les mardis à 17h du 11 janvier au 28 février

Visite guidée | Barrios Futboleros : Vous êtes fan de football ? L’Argentine regorge de club mythiques et avec le tour que nous vous proposons, vous avez l’occasion de visiter différents clubs et les stades tels que Boca Junior, Huracán, San Lorenzo, Argentinos et River Plate ! Ce tour dure toute une journée. Le tour en bus est gratuit ainsi que l’accès au stade de San Lorenzo et Huracán. Pour les autres, il faudra payer l’entrée qui est optionnelle, à vous de décider. Avec ce tour, vous pourrez vous sentir à la place de votre joueur de foot préféré, à ne pas manquer ! Pensez à réserver sur ce site au préalable.

Où et quand ? Commence au Centre d’Attention Touristique Hub à la Plaza del Correo – Le vendredi 27, lundi 30, mercredi 1 et vendredi 3.

Estadio Presidente Peron- Photo : Wikipédia

[EXPOSITIONS]

Iconos Argentinos | Homenaje : Vous découvrirez dans cette nouvelle exposition de multiples photographies d’icônes qui ont laissé une trace dans l’histoire de l’Argentine. Tous les profils représentés, tel que des acteurs, écrivains, sportifs, cinéastes, politiques, musiciens ont été pris par Gianni Mestichelli. Amateur de photographie ou non, profitez de cet évènement !

Où et quand ? Centre Culturel de Recoleta, Junín 1930 – Jusqu’au 24 mars, les mardis de 13h30 à 20h30, du mercredi au vendredi de 13h30 à 22h et le samedi et dimanche de 11h30 à 22h

Combien ? Activitée gratuite

La paradoja en el centro | Exposition : Cette exposition se situe au MAMBA, elle comprend 130 oeuvres datant des années 1960 qui ont été donné par les deux premiers directeurs du musée. Vous allez à travers de ces oeuvres comprendre la fracture qu’il y a eu dans l’histoire de l’art argentin grâce à des notes d’artistes. Ces ruptures ont permis notamment d’avancer vers de nouveaux modèles d’expression de l’art contemporain. Le musée a de très belles oeuvre que je vous conseille d’aller voir !

Où et quand ? MAMBA, San Juan 350 – Du mardi au vendredi de 11h à 19h et les samedis et dimanches de 11h à 20h

Combien ? À partir de 20 ARS, sauf le mardi gratuit

MAMBA – Photo : Wikipedia

[FERIAS et FESTIVALS]

Buenos Aires Market : Une nouvelle édition du Buenos Aires Market nocturne arrive ce week-end pour le bonheur de vos papilles ! Vous y retrouverez les meilleurs producteurs d’aliments sains et gourmets de l’Argentine. Vous allez pouvoir déguster les produits tout comme les acheter à un prix très intéressant. Petit et grand trouverons leur bonheur … Une promenade gustative et gastronomique à ne pas rater !

Où et quand ? Plaza Arenales de Villa Devoto – Vendredi 27 et Samedi 28 de 18h à minuit

América baila Buenos Aires | Hommage aux années 70/80s : Ce festival rend hommage à la culture, musique et gastronomie du continent américain. Cette semaine le thème est hommage aux années 70/80s, la folie des discothèques et du rétro sera de sorti ! Un prix sera même remis à celui ou celle avec le meilleur costume « années 70 ». A cela, vous retrouverez des food-trucks variée avec une cuisine du continent tout entier. Quoi de mieux que de revivre sa jeunesse ou bien d’aller s’amuser entre amis !

Où et quand ? Rue Esmeralda entre Corrientes et Lavalle en face du théâtre Maipo – Mardi 31 de 19h30 à 24h

[CONCERTS et SOIRÉES]

Los Amados : Le groupe Los amados, après 25 ans de carrière continue de proposer des concerts de qualité reconnu dans le milieu artistique. Ils reviennent sur Buenos Aires avec La cumbancha de Agustín Lara en hommage au compositeur méxicain du même nom. Nous retrouvons toujours la passion et le romantisme qui caractérise si bien ce groupe. Très peu de représentations sont disponibles, dépéchez-vous pour ne pas louper cet évènement !

Où et quand ? Complexe culturel 25 de Mayo, Triunvirato Av. 4444 – Mardi 31 à 20h30

Combien ? À partir de 100 ARS

Los Amados – Photo : Ministerio de Cultura de la Nación – Romina Santarelli

La bomba de Tiempo : Vous voulez assister à un concert rythmé ? Les percussionnistes de La bomba de Tiempo sont là pour vous faire bouger ! Ce sont 16 percussionnistes en improvisation du début jusqu’à la fin. Plus de 5 millions de personnes sont déjà venus danser au rythme des percussions et pourquoi pas vous ?

Où et quand ? Konex, Sarmiento 3131 – lundi 23 janvier de 19h à 22h (minimum 18 ans pour y accéder)

Combien ? À partir de 90 ARS en réservant son billet à l’avance et 110 ARS sur place le soir même

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Cine y Food Truck al aire libre : Vous aimez le cinéma et la gastronomie ? Cet évènement est fait pour vous ! Vous allez pouvoir visionner de grands films argentins tout en goûtant diverses cuisines proposées dans des food trucks. Il est possible d’amener sa propre chaise ou fauteuil si vous le souhaitez même si il y en a de disponible sur place. Ce vendredi à 21h le film programmé est Me casé con un boludo et ce samedi à 19h, deux films seront projetés, Nueve Reinas y El Ciudadano Ilustre. De bonnes soirées en perspective !

Où et quand ? Patio de los Lecheros au croisement des rues Alvarez, Donato, Tte. Gral. et Bacacay

Combien ? Activitée gratuite

Daniel Santos | Las esposas : Venez découvrir la toute nouvelle pièce de Daniel Santos, à peine sortie, c’est déjà le thriller le plus percutant de l’année ! C’est l’histoire d’un homme qui se rend dans une chambre d’hôtel où une femme l’attend et lui annonce qu’elle est sa femme. La tension est crescendo et vous allez vous sentir impliqué dans cette histoire jusqu’au dénouement final déroutant !

Où et quand ? Metropolitan 1, Avenida Corrientes 1343 – Tous les mardis à 20h

Combien ? A partir de 350 ARS

Bonne semaine à tous !

