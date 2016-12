La Bibliothèque Nationale d’Argentine, un lieu rempli d’histoire

C’est la bibliothèque la plus importante d’Argentine. En arrivant, son bâtiment peut vous faire penser à un énorme robot qui vous regarde de loin. Mais malgré son architecture surprenante, elle regorge de trésors que vous découvrirez en passant le seuil de ce lieu rempli d’Histoire.

Biblioteca Nacional – Photo : Wikipédia

Un peu d’histoire

C’est le 13 Septembre 1810 qu’est créée la « Biblioteca Pública de Buenos Aires » située à cette époque dans le bâtiment du Cabildo. Le 5 Octobre 1884, José Antonio Wilde est désigné pour être le premier directeur national de la bibliothèque, mais meurt peu après. Depuis ce temps, la Bibliothèque porte le nom de « Biblioteca Nacional ».

Les directeurs

Plusieurs directeurs se sont relayés à la tête de l’énorme fonds culturel de la bibliothèque. Tous étaient d’illustres intellectuels qui ont marqué l’Histoire de l’Argentine.

Paul Groussac : Directeur de la bibliothèque le 19 Janvier 1885, il augmenta fortement son patrimoine bibliographique.

Gustavo Adolfo Martínez Zuviría : écrivain argentin, président de 1931 à 1955. Il avait de ce temps de bonnes relations avec le Peronisme et jouit d’une immense popularité ; il est l’écrivain argentin le plus édité de l’histoire de la nation.

Jorge Luis Borges : Autre écrivain prestigieux qui occupa le poste de 1955 à 1973. Il fit notamment construire un nouveau siège pour la bibliothèque (l’actuel), nécessaire pour contenir son ample patrimoine.

Jorge Luis Borges – Photo : Wikipédia

Le bâtiment

Le nouveau projet du bâtiment de la bibliothèque fut soumis à un concours, auquel plusieurs architectes prometteurs s’inscrivirent. Finalement, les architectes Clorindo Testa (disciple de l’architecte Le Corbusier), Francisco Bullrich et Alicia Cazzaniga de Bullrich furent choisis. L’arrivée de l’informatique pendant la construction entraîna de nombreuses avancées, telle la digitalisation des documents. La construction fut achevée en 1990 grace à un prêt de la Reine d’Espagne et la nouvelle bibliothèque fut inaugurée le 10 Avril 1992 par le Président Carlos Menem. Quant à l’ancien siège de la bibliothèque, il fut cédé au Centre National de La Musique.

Le bâtiment de la bibliothèque nationale est un véritable exemple de dessin « brut », d’un style né dans les années 50′ et qui privilégiait les structures et sculptures de béton armé. L’idée principale de l’architecte Testa fut de poser les fondations du bâtiment sous terre : ceci protégea les livres de l’effet nocif de la lumière et permit plus tard l’agrandissement du lieu, sans interrompre le fonctionnement de la bibliothèque. Ensuite, l’architecte éleva l’édifice sur des pieux afin de laisser la vue libre aux visiteurs, et en laissa une plateforme d’accès ouverte en permanence, comme une continuité du parc, sous la bibliothèque. Le bâtiment est ainsi soutenu par 4 grande colonnes que Testa, en personnifiant son oeuvre, caractérisait de « quadrupède », . Le parc et la salle de lecture avec vue sur le port et sur le Rio de La Plata sont également très appréciables.

La bibliothèque aujourd’hui

Les œuvres/Collections :

La bibliothèque compte une Bibliothèque « de Voces », un fonds Bibliographique « del Tesoro », une salle de « Mapoteca y materiales Especiales », une salle de lecture, une salle spécialisée en partitions musicales et une importante bibliothèque de périodiques nommée la « Ezequiel Martínez Estrada ». La bibliothèque compte aussi 21 incunables (livres qui datent de la création de l’imprimerie). Sur le site de la bibliothèque, vous pourrez aussi consulter : « Le Catálogo General », « Le Catálogo Nacional Unificado », « Archivos y colecciones particulares », « Fondos digitalizados »…

Les activités / Programme :

Si vous êtes un fan de musées, juste en bas de la bibliothèque est situé le « museo del Libro y el autor Clásico Argentino », qui est devenu aujourd’hui le « museo del Libro y de la Lengua ». Plusieurs expositions tamporaires mais aussi permanente y sont proposées !





Vous êtes étudiant et cherchez un endroit calme pour étudier ? Vous êtes un simple touriste et désirez vous balader ? Entrez dans cet édifice surprenant.

