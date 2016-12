Ce sont encore les vacances d’hiver et vous pensez déjà aux suivantes ? En attendant, voici pour vous le calendrier des jours fériés pour l’année à venir en Argentine. Comme toujours, de nombreux jours fériés et, pour notre plus grand bonheur, plusieurs week-end prolongés afin de vous permettre de voyager à travers le pays !

Feu d’artifice – Crédit photo : Wikipedia

Janvier

Dimanche 1er: Nouvel an !

Février

Lundi 27 et Mardi 28: Carnaval !

Mars

Vendredi 24: Día de la memoria, en souvenir du Coup d’Etat de 1976

Avril

Dimanche 2: Journée des Vétérans et des Soldats tombés pendant la Guerre des Malouines

Jeudi 13 et Vendredi 14 : Jeudi et vendredi saint

Mai

Lundi 1er: Journée internationale du Travail

Jeudi 25: Commémoration de la Révolution de Mai 1810

Juin

Lundi 19 : Pont touristique. Puisque le lendemain est férié, le lundi est déclaré pont touristique pour avoir un week end prolongé.

Mardi 20: Día de la bandera (jour du drapeau). On commémore en fait la mort du Général Manuel Belgrano

Juillet

Dimanche 9: Jour de l’Indépendance

Août

Lundi 14: Théoriquement, le jour que l’on célèbre est celui de la mort du Général San Martin, soit le 17 août. Mais, afin de permettre un week-end prolongé, ce jour est décalé au lundi 14 août pour l’année 2017.

Octobre

Lundi 9 : De même que pour le mois d’août, le Jour du Respect de la Diversité Culturelle a normalement lieu le 12 octobre. Cette année, on le célébrera donc le 9 afin de profiter d’un week-end de 3 jours.

Novembre

Lundi 27 : Le jour que l’on célèbre est celui de la Souveraineté Nationale. Mais comme celui-ci, qui est théoriquement le 20, le jour férié est décalé pour vous offrir un nouveau week-end prolongé!

Décembre

Lundi 8: Jour de l’Immaculée Conception

25: Là non plus on ne vous apprend rien, c’est Noël ! Bonne nouvelle : contrairement à l’an dernier cette année, ce sera en semaine, un lundi !

Alors avec tous ces week-end prolongés en perspective, profitez-en pour voyager en Argentine et découvrir le pays! N’hésitez donc pas à contacter notre Agence Equinoxe, spécialiste du voyage sur-mesure, afin de vous concocter une petite escapade rien que pour vous !

Cet article vous a plu ? Consultez également :