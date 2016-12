Et oui, aujourd’hui nous sommes déjà le 23 décembre… Noël approche ! Et avec lui toute la magie qui l’entoure ! Les cadeaux, le repas, les retrouvailles en famille… Assurément, un moment que vous attendez tous impatiemment. C’est donc l’occasion pour nous de vous indiquer comment préparer Noël si vous vous trouvez à Buenos Aires. En revanche pour avoir la neige, cela sera un peu plus compliqué…

Noël – Photo : Wikipédia

Les coutumes de noël en Argentine

La valeur familiale est très importante et les familles se réunissent pour passer les fêtes. Bon nombre d’entre elles vont aux célébrations dans les églises. Pour ceux qui le souhaitent, il n’est pas rare d’aller danser après le repas. Les couleurs principales pour les décorations sont le rouge et le blanc. Dans les maisons, les familles mettent une chaussette rouge de Noël et un arbre décoré. Le père noël est aussi une figure très importante. En effet, les coutumes sont similaires à de nombreux pays d’Europe.

Noël – Photo : Wikipédia

Un classique menu de noël argentin

En Argentine, étant donné les températures élevées, on prépare généralement plus de plats froids. Toutefois on mange aussi des viandes cuites, ou un traditionnel asado. L’influence italienne et espagnole reste de rigueur à Noël avec par exemple le Panettone aussi appelé Pan Dulce (brioche aux fruits secs). Sachez que les plats sont préparés sont généralement simples, à l’image de ce que l’on prépare en France en été (viande au barbecue, salade de fruit…)

Tout d’abord les entrées. Elles sont généralement simples : tartes salées, melón de la Paz (melon avec du cidre, et du sorbet), arrollados (roulés) au poulet, brochettes de crevettes au safran…

Ensuite pour le plat principal : Un asado classique, du lechon (cochon de lait), du cordero (agneau), au four ou à la parilla ou encore un Vitel thonné, un plat fait de filet de veau cuit avec des légumes (carottes, céleri, oignons) dans de l’eau bouillante accompagné d’une sauce au thon et à l’anchois. On mange aussi de la bondiola (partie de longe de porc). On peut également savourer du Centolla (crabe royal de patagonie), mais c’est beaucoup plus rare !

En accompagnement la salade est la bienvenue ! La ensalada rusa (salade russe) est souvent de mise, mélange de pommes de terre, carottes, fèves et mayonnaise. Les empanadas, grand classique argentin, sont aussi de la partie à Noël !

Enfin, en dessert de la salade de fruit et de la glace, idéales pour leur fraîcheur. Le pan dulce (brioche aux fruits secs) à la confiture, leturrón (spécialité espagnole à base de nougat), le budín (sorte de quatre quarts) et les fruits secs sont aussi typiques de la période de Noël.

Pour finir, n’oublions pas les boissons, généralement du vin rouge ou blanc à table et du champagne ou du cidre pour trinquer à minuit.

Noël à Buenos Aires : le Parque Navideño

Bienvenue dans le monde fabuleux du Père Noël de ses rennes et de ses lutins (duende en espagnol) ! Le but de cet événement est de proposer aux enfants et à leurs parents un moment de convivialité et de partage.

Chaque jour, des petits ateliers thématiques sont organisés pour occuper les enfants. Vous pourrez ainsi visiter le village des lutins, lieu dans lequel les lutins se reposent après avoir travaillé pour le Père Noël. Vous pourrez y prendre de belles photos ! C’est également ici que vous pourrez déposer les jouets que vous souhaitez donner afin qu’ils soient réparés par les petits travailleurs et redistribués à des enfants défavorisés, au travers du programme BA Solidaria ! Autre point d’intérêt du parc, l’usine à jouets enchantera les enfants, en leur proposant diverses activités ludiques.

Enfin, peut-être le plus attendu et ce que les enfants vont préférer, vous pourrez partir à la visite de la cabane du Père Noël. Vous pourrez ainsi admirer sa bibliothèque dans laquelle il étudie et organise sa nuit de distribution de cadeau, son laboratoire, dans lequel il met au point les potions qui l’aident à accomplir sa mission, et surtout le rencontrer et prendre quelques photos dans son salon ! Sacré Papa Noël, toujours aussi accueillant !

Où ? Au Parque Thays, A. Figueroa Alcortar et Callao

Quand ? Le Parque Navideño sera ouvert jusqu’au 24 décembre (il faut bien que le Père Noël parte faire sa tournée ensuite !). Horaires : du lundi au vendredi de 12h à 20h et les week-ends de 10h à 22h.

Combien ? Entrée libre et gratuite !

Noël – Photo : Wikipédia

Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent noël au nom de toute l’agence Equinoxe !

Cet article vous a plu ? Consultez également :