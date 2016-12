Découvrez l’Estancia El Ombú, à San Antonio de Areco

San Antonio de Areco, c’est en quelque sorte la promesse d’un dépaysement au cœur de la culture gaucho, et ce, à seulement 120 km de la capitale ! La petite ville est d’ailleurs devenue très célèbre pour sa Fête de la Tradition, qui vous immerge dans les coutumes locales. Quoi de mieux qu’une petite escapade dans la très belle estancia El Ombú de San Antonio de Areco ?

San Antonio de Areco – Crédit photo : Equinoxe Argentina

L’Estancia El Ombú

Pénétrez dans cette magnifique bâtisse de la fin 19ème, ouverte au public en 1993. Elle dispose d’un beau jardin de 4 hectares qui offre une grande diversité d’espèces végétales. Par ailleurs, l’estancia propose 9 chambres confortables (doubles et triples) pour une escapade des plus agréables. Ici, on met l’accent sur le confort des clients, en leur offrant un service de qualité, dans le respect de la tranquillité et de la beauté des lieux.

San Antonio de Areco – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Un séjour au « campo »

Si cette description a attiré votre attention, alors faites appel à nous. En effet l’Agence Equinoxe vous propose une escapade de deux journées dans cette belle propriété, et nous nous occupons de tout !

Le matin, vous partirez donc pour San Antonio de Areco, où vous passerez toute une journée au coeur de la culture rurale argentine. Dès votre arrivée, vous dégusterez les traditionnelles empanadas (chaussons fourrés salés). Qui dit tradition argentine dit bien évidemment asado ! Vous ne manquerez donc pas au barbecue typique des argentins!

Ensuite, vous pourrez librement bénéficier de toutes les activités proposées sur place. Ainsi sont proposées promenades à cheval, en calèche, piscine, football, volley, vélo, ping-pong ou encore baby-foot… Après l’effort, le réconfort ! Ainsi, dans l’après-midi, vous vous ferez servir un thé accompagné de douceurs de la région,. L’idéal donc afin de vous détendre et de profiter de la nature environnante.

Puis vous passerez la nuit dans cette magnifique demeure.

Le lendemain, profitez de la matinée libre à l’estancia pour profiter des installations à disposition. Au déjeuner, vous aurez l’occasion de déguster un succulent asado traditionnel (barbecue traditionnel argentin). L’après-midi, est prévue pour des nombreuses activités, et surtout pour vous reposer et profiter de la nature.

San Antonio de Areco – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Pour ceux qui veulent vivre une expérience extraordinaire au coeur de la tradition argentine, contactez l’agence Equinoxe, spécialiste de vos voyages sur mesure en Argentine, depuis plus de 25 ans.

