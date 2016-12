Un été à Ushuaia, la ville du bout du monde !

Ushuaia est bien connue pour être la ville « du bout du monde ». Elle est un bon point de départ pour découvrir les merveilles de la Terre de Feu. Ce qui est impressionant c’est le cadre majestueux dans lequel Ushuaia est située: encerclée par les eaux glaciales et turquoises du canal de Beagle, le cerro Martial et Cinco hermanos. Vous verrez, on ressent vraiment l’australité et la proximité à l’Antarctique ! Ce n’est donc pas pour rien qu’Ushuaia est une des destinations les plus prisées d’Argentine ! Portrait de la ville et de ce que vous pourrez y faire !

Ushuaia – Photo : Equinoxe Argentina

Histoire

Les premiers témoignages sur Ushuaia coïncident avec les expéditions des navigateurs européens du début du XIXe siècle. C’est en 1871 qu’une mission anglicane dirigée par Thomas Bridges s’installe dans les environs de la future ville. La ville d’Ushuaia est donc fondée le 12 octobre 1884 par le comodore Augusto Lasserre, commandant de la division expéditionnaire de l’Atlantique Sud de l’armée argentine. Au début du XXe siècle, la ville se développe d’abord autour du pénitencier, qui fermera en 1947. Ensuite, une nouvelle vague d’immigrant accroît ensuite le peuplement, contribuant au développement de la ville. L’activité de la ville repose aujourd’hui sur l’élevage, l’exploitation forestière, la pêche et le tourisme.

Ushuaia – Photo : Equinoxe Argentina

Géographie

Les conditions climatiques difficiles: températures basses, vents très forts et pluies fréquentes n’ont pas empêché la ville de se développer depuis sa création. Située à l’endroit où la Cordillère des Andes se termine dans la mer, le centre-ville se trouve ainsi dans la partie basse, près du port, mais de nombreuses maisons sont à flanc de colline. Les toits ondulés des maisons ne sont pas sans rappeler la Scandinavie. D’ailleurs Ushuaia bénéficie d’un climat subpolaire comparable à celui de Reykjavik en Islande. Les saisons sont par exemple peu marquées avec des températures avoisinant les 0 degrés. Par ailleurs, la ville est exposée aux vents d’ouest, les westerlies, adoucissant le climat.

Voyager à Ushuaia avec Equinoxe

Quelques jours à Ushuaia vous font rêver et vous commencez à y penser ? L’agence de voyage Équinoxe vous aide à tout organiser ! Voici pour vous une suggestion de programme, pour préparer votre voyage en toute tranquillité et vous assurer de ne rien manquer !

Jour 1 : Arrivée à Ushuaia

Bienvenus à Ushuaia, la ville la plus australe du monde ! Pointe de la Cordillère et du continent, vous voilà à la porte d’entrée de l’Antarctique se trouvant à quelques 1000 kilomètres. Ville mythique, elle est surtout un point de départ pour les excursions, trekkings et balades en tout genre. En été, les conditions s’y font moins extrêmes, plus clémentes.

Une fois sur place, vous pourrez visiter l’ancien pénitencier de la ville. Construit en 1902, il devient ensuite une base militaire, point de départ stratégique des flottes argentines durant la guerre des Malouines. Il abrite aujourd’hui le Musée Maritime, à visiter !

Jour 2 : Parque Nacional de la Tierra del Fuego

Partez pour une journée au coeur d’une nature encore protégée de toute influence humaine, une excursion sous le signe de la tranquillité. Commencez par le Parc National de la Terre de Feu qui fut créé en 1960 dans le but de sauvegarder la faune et la flore de la région. Vous vous baladez sur les dizaines de sentiers pédestres aménagés à cet effet et admirez la nature australe ! C’est le moment de sortir l’appareil photo, le canal de Beagle vous fait fièrement face!

Jour 3: Canal de Beagle

Le matin vous embarquerez pour la magnifique navigation sur le canal de Beagle. Au cours de cette balade maritime, vous pourrez admirer la superbe baie d’Ushuaia, avant d’observer l’Estancia Tunel ainsi que le fameux phare des Eclaireurs, l’île aux Oiseaux et l’île aux Phoques. En vous éloignant de quelques kilomètres, vous distinguez enfin les montagnes entourant la baie, vous êtes en train d’apercevoir le bout de la Cordillère des Andes ! Bref, une navigation inoubliable !

Phare des Eclaireurs – Photo : Equinoxe Argentina

Si vous voulez voyager à Ushuaia, et découvrir la magnifique Terre de Feu, contactez l’agence Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis plus de 25 ans.

