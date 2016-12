Situé à 41 km de Tilcara et à presque 3000m d’altitude, le village d’Humahuaca est souvent l’aboutissement des excursions dans la célèbre Quebrada du même nom. Cependant, le lieu a conservé tout son charme et son authenticité : ses rues sont pavées, ses habitants typés. Compte tenu de la beauté absolue des environs et le charme de Humahuaca, plus grande localité de la Quebrada, y faire une halte est absolument indispensable !

Humahuaca – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Histoire de Humahuaca

Fondé en 1594, San Antonio de Omaguaca (du nom du peuple Indien qui habitait la région aux environs du XIIIe siècle) devient, dès le début, un carrefour important dans les échanges commerciaux, rôle qui ne cesse de croître avec l’arrivée des conquistadores. Les petites rues pavées, les maisons basses aux toits terrasses et l’église témoignent d’ailleurs de ce passé colonial.

Humahuaca – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Géographie de Humahuaca

Humahuaca est une ville de la province de Jujuy, en Argentine, et le chef-lieu du département d’Humahuaca. Située au bord de la Ruta 9 (route qui mène à l’Altiplano et à la frontière bolivienne), à 109 km au nord de Jujuy, sa population s’élève aujourd’hui à près de 12 000 habitants. Mais le village se trouve surtout au coeur de la superbe Quebrada de Humahuaca.

A voir – a Faire à Humahuaca

La Cathédrale de Nuestra Señora de la Candelería y San Antonio

La ville est organisée autour de la place centrale et historique Sargento Gómez, surplombée par la cathédrale d’un côté et par le Cabildo de l’autre. Construite en 1642, la Cathédrale est la plus vieille des églises du pays. Le fronton actuel et les tours de part et d’autre furent ajoutés en 1880. Jolie et proportionnelle au village, cette cathédrale est riche de 26 tableaux et de statues de l’époque coloniale. Le retable en bois doré, bijou d’art baroque, date de 1680. Juan Salas et ses artisans locaux y gravèrent des épis de mais au milieu des motifs traditionnels.

Le Cabildo

Celui-ci est célèbre pour sa tour d’horloge, dotée d’une figurine à taille réelle du missionnaire San Francisco Solano, qui émerge de sa niche tous les jours à midi pour bénir les passants.

Le Monumento a la Independencia

Au point culminant du village, trône un imposant monument de bronze, érigé en l’honneur des Héros de l’Indépendance, réalisé par l’artiste Ernesto Soto Avendaño en 1950. Le panorama sur les montagnes aux multiples couleurs au coucher du soleil mérite le détour.

Aller à l’ Hornocal

Lorsque j’ai fait mon tour du Nord Ouest Argentin, c’est clairement le paysage qui m’a le plus époustouflé. Monter à 4000m d’altitude, et voir ce défilé de couleurs ! C’est tout simplement superbe. Bien que l’on voit des montagnes colorées un peu partout dans la région, l’Hornocal est inégalable. D’ailleurs ce n’est pas pour rien qu’il est appelé la montagne aux 14 couleurs ! À aller voir absolument donc !

El Hornocal – Crédit photo : Equinoxe Argentina

