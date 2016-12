L’Estancia Peuma Hue : l’écotourisme en Patagonie !

L’Estancia Peuma Hue est tenue par Evelyn Hoter depuis maintenant plus de 10 ans. Celle-ci a instauré un concept de tourisme basé sur les relations avec la nature, et aussi sur la collaboration et l’échange. Le couple Hoter cherchait un endroit paisible où se retirer, commencer une retraite tranquille. Et ils ont fini par trouver ce qu’ils voulaient, à 25 km de Bariloche. À savoir, un terrain de 210 hectares dans le parc national Nahuel Huapi. Un véritable coup de coeur donc pour cet endroit magique.

Estancia Peuma Hue – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Un exemple d’écotourisme

Par la suite, leur projet a pris forme, pour devenir 11 ans plus tard l’un des meilleurs exemples d’écotourisme d’Amérique Latine. D’ailleurs, la presse internationale en fait régulièrement écho. Les époux ont dû commencer de zéro, sans gaz ni électricité. Il leur a fallu installer une clôture, protéger le domaine et ses arbres, abattus jusque là sans contrôle particulier. Ils ont fondé un atelier de menuiserie et ont peu à peu construit chacune des deux maisons. Les deux grandes cabanes et la résidence centrale qui forment aujourd’hui le complexe Peuma Hue, qui compte 30 lits.

Ils n’envisageaient pas de recevoir des clients sans partager leur passion avec eux. Il est vrai que l’endroit vaut le détour : au bord du lac Gutierrez, au pied du Cerro Catedral, le domaine est entouré de rivières, cascades, montagnes et forêts.

Estancia Peuma Hue – Crédit photo : Equinoxe Argentina

L’estancia aujourd’hui

Pour réaliser leur projet, ils ont une équipe de 20 personnes en haute saison et 14 le reste de l’année qui les aide. La plupart vit d’ailleurs directement au sein du complexe. L’estancia possède son propre jardin, dont les légumes sont cultivés puis cuisinés par le chef tous les jours. Le complexe est aussi animé par de nombreux animaux qui vivent là en totale liberté. Au total ce sont 9 chiens, 14 chevaux, de nombreux chats et des poules.

Les clients ont un large choix d’activités dans les environs de la propriété. Ainsi sont proposées balades à cheval, kayak, rafting, escalade, pêche, observation des oiseaux… En hiver, on peut même ajouter le ski et les balades en raquettes.

A l’intérieur même du complexe, ils peuvent pratiquer le trekking, sur des sentiers magnifiques. Les balades sont différentes selon le niveau de difficulté choisi, Elles peuvent ainsi durer de quelques minutes jusqu’à 7 heures de marche.

Pour découvrir l’ensemble des activités offertes par l’estancia, rendez-vous ici !

Estancia Peuma Hue – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Vous souhaitez allez profiter de l’estancia Peuma Hue au meilleur prix,c ontactez l’Agence Equinoxe, spécialiste du voyage sur-mesure en Argentine depuis 1990 !

Cet article vous a plu ? Consultez également :