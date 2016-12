Vous passez le réveillon à Buenos Aires ? Si beaucoup d’argentins passent le réveillon en famille, ne vous inquiétez pas il y aura de quoi faire ! Quoi que vous recherchiez, la capitale porteña vous le proposera ! En effet, bars, restaurants, shows de tango, il y en a pour tous les goûts !

Feu d’artifice – Photo : Wikipédia

Dîners gastronomiques

Que serait un réveillon sans un bon repas ? Nous sommes d’accord, cela ne serait pas aussi bien. Et Buenos Aires offre son lot de bonnes tables ouvertes le 31 décembre.

Tegui

Un diner gastronomique pour les amateurs de cuisine gourmet. Tegui c’est le restaurant du chef German Martitegui, le premier argentin au classement des 50 meilleurs restaurants d’Amérique Latine. Rien que ça !

Où ? Costa Rica 5852 – Palermo

La Bourgogne

Pour ceux qui retrouver un coin de France pour fêter l’arrivée de la nouvelle année. En effet ce restaurant, tenu par le chef français Jean Paul Bondoux, est considéré comme le meilleur restaurant français de Buenos Aires. Vous trouverez une ambiance chaleureuse et raffinée pour une soirée unique !

Où ? Alvear 1891 – Recoleta

The Argentine Experience

Une super expérience ! Dans une ambiance détendue, vous apprendrez (un peu) ce qu’est être argentin ! Vous apprendrez comment fermer votre empanada, comment commander un morceau de viande, ou encore comment préparer votre maté ! Vous pouvez même venir avant et profiter de la « Wine Cocktail Experience ». Découvrez ainsi les cépages les plus célèbres du pays. Notre coup de coeur !

Où ? – Fitz Roy 2110 – Palermo

Le nouvel an dans les rues porteñas

Buenos Aires est un endroit qui bouge tout le temps. D’autant plus donc pour le nouvel an ! Attention cependant à bien choisir son quartier !

Par exemple, à Puerto Madero, vous pourrez admirer au plus près le magnifique feu d’artifice qui sera lancé pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année ! A Recoleta, le soir du 31 sont prévues de nombreuses soirées spectacles. Les tarifs y ont élevés mais les prestations de très bonne qualité. Enfin évidemment, le quartier le plus festif pour le nouvel an est Palermo. Si vous etes courageux et que vous êtes prêts à passer une nuit blanche, de nombreux bars y seront ouverts. Et à partir de minuit, c’est les boliches qui ouvriront leurs portes pour vous faire danser jusqu’au petit matin !

Puerto Madero – Photo : Wikipédia

Notre recommandation : une soirée tango

Oui, c’est notre recommandation car c’est quelque chose que vous pouvez vivre uniquement en Argentine. Vivez quelque chose de différent, de nouveau, et d’excitant ! Le temps d’une soirée, plongez-vous au coeur de la culture argentine ! Par ailleurs, Buenos Aires est le berceau du tango. Cette ville accueille les meilleurs maisons de tango, et les spectacles proposées sont d’une qualité incomparable.

Notre coup de coeur : Le Café de Los Angelitos. Une bonne table, puis un spectacle exceptionnel dans un cadre historique. Nous recommandons fortement

Où ? Rivadavía 2100

Spectacle de tango – Photo : Zabara Alexander

Voilà, vous avez choisi ce que vous voulez faire pour la Saint Sylvestre ? Il ne vous reste plus qu’à réserver, et à passer une soirée inoubliale !

Cet article vous a plu ? Consultez également :