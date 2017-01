AGENDA CULTUREL de Buenos Aires du 20 au 27 janvier 2017

Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Visite guidée | Plaza de Mayo : Profitez pendant 1h30 d’une visite guidée pour découvrir les secrets et les endroits insolites de la Plaza de Mayo grâce à des guides. Mais attention, les visites sont en espagnol et vous devez vous inscrire avant sur ce site pour y participer car les places sont limitées.

Où et quand ? Florida 50 au Centre d’attention aux touristes – Tous les lundis à 17h du 11 janvier au 28 février

Buenos aires Playa : Retrouvez pour la neuvième année consécutive la plage de Buenos Aires ! Avec la chaleur qu’il fait en ce moment, quoi de mieux que d’aller sur la plage en famille ou entre amis. De plus, de nombreuses activités y sont disponibles comme des jeux gonflables, des jeux aquatiques, divers spectacles, des chaises longues et zones de lectures !

Où et quand ? Au Parque de los Niños et au Parque Indoamericano – Du 6 janvier au 28 février

Buenos Aires Playa- Photo : Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Estrella Herrera

[EXPOSITIONS]

Iconos Argentinos | Homenaje : Vous découvrirez dans cette nouvelle exposition de multiples photographies d’icônes qui ont laissé une trace dans l’histoire de l’Argentine. Tous les profils représentés, tel que des acteurs, écrivains, sportifs, cinéastes, politiques, musiciens ont été pris par Gianni Mestichelli. Amateur de photographie ou non, profitez de cet évènement !

Où et quand ? Centre Culturel de Recoleta, Junín 1930 – Jusqu’au 24 mars, les mardis de 13h30 à 20h30, du mercredi au vendredi de 13h30 à 22h et le samedi et dimanche de 11h30 à 22h

Combien ? Activitée gratuite

Pablo Picasso | Más allá de la semejanza : Le MAMBA (musée d’art moderne de Buenos Aires) accueille une exposition temporaire exceptionnelle. En effet, jusqu’au mois de février, vous pourrez profiter de certaines oeuvres de Pablo Picasso ! L’exposition met en évidence la profondeure monumentale de l’oeuvre de Picasso !

Où et quand ? MAMBA, San Juan 350 – jusqu’au 28 février du mardi au vendredi de 11h à 19h et les samedis et dimanches de 11h à 20h

Combien ? À partir de 20 ARS, sauf le mardi gratuit

MAMBA – Photo : Wikipedia

[FERIAS et FESTIVALS]

Feria de San Telmo : Vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche ? Venez découvrir ou redécouvrir la Feria de San Telmo ! Vous y verrez de nombreuses curiosités ou antiquités mais aussi des danseurs de tango dans la rue, des statues vivantes, et des orchestres venus pour vous divertir. Voici un bon moyen de s’occuper en famille ou entre amis !

Où et quand ? Plaza Dorrego jusque sur la rue Defensa – Tous les dimanches de 10h à 17h

Burger Fest : Le Burger Fest est de retour ! Qui n’aime pas un bon hamburger maison ? Vous retrouverez pas moins de 55 food trucks qui regroupent les meilleurs burgers de la ville. Toutes les variétés sont possibles selon vos goûts, vous trouverez forcément votre bonheur ! D’autres types de restaurations rapides seront aussi là comme les hot dogs, les tacos et les bagels entre autres … Vos papilles salivent déjà ? Faites-vous plaisir …

Où et quand ? Hippodrome de Palermo, entrée sur l’avenue Libertador et Dorrego – Vendredi 20 et samedi 21 de 19h à 02h

[CONCERTS et SOIRÉES]

Falla y el Flamenco : Vous voulez assister à un spectacle unique ? Le spectacle « Falla y el Flamenco » revient pour votre plus grand plaisir. Danse, théâtre et poésie sont au programme. Le tout dans un cadre exceptionnel, à savoir le jardin andalous du Museo Larreta. Bref, nous recommandons fortement !

Où et quand ? Museo Enrique Larreta, Juramento 2291 – les samedis du 3 décembre au 25 mars à 20h

Combien ? À partir de 200 ARS. Pour les retraités et étudiants : à partir de 170 ARS

Flamenco – Photo : Wikipedia

La bomba de Tiempo : Vous voulez assister à un concert rythmé ? Les percussionnistes de La bomba de Tiempo sont là pour vous faire bouger ! Ce sont 16 percussionnistes en improvisation du début jusqu’à la fin. Plus de 5 millions de personnes sont déjà venus danser au rythme des percussions et pourquoi pas vous ?

Où et quand ? Konex, Sarmiento 3131 – lundi 23 janvier de 19h à 22h (minimum 18 ans pour y accéder)

Combien ? À partir de 90 ARS en réservant son billet à l’avance et 110 ARS sur place le soir même

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Cine y Food Truck al aire libre : Vous aimez le cinéma et la gastronomie ? Cet évènement est fait pour vous ! Vous allez pouvoir visionner de grands films argentins tout en goûtant diverses cuisines proposées dans des food trucks. Il est possible d’amener sa propre chaise ou fauteuil si vous le souhaitez même si il y en a de disponible sur place. Ce vendredi à 21h le film programmé est Una noche de amor et ce samedi à 19h, deux films seront projetés, Tiempo de valientes y Relatos Salvajes. De bonnes soirées en perspective !

Où et quand ? Patio de los Lecheros au croisement des rues Alvarez, Donato, Tte. Gral. et Bacacay

Combien ? Activitée gratuite

Sergio Lombardo | Jekyll & Hyde : La fameuse oeuvre de Robert Louis Stevenson publiée en 1886, L‘étrange cas du Dr Jekyll & Mr Hyde, a été adaptée en comédie musicale à Broadway et est maintenant arrivée sur Buenos Aires ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour aller voir cette comédie musicale qui se termine le 22 janvier. Courrez au Metropolitan avant qu’il ne soit trop tard !

Où et quand ? Metropolitan 1, Avenida Corrientes 1343 – Tous les vendredis, samedis et dimanches

Combien ? A partir de 450 ARS

Bonne semaine à tous !

