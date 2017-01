Bahía Bustamante : havre de paix dans la nature

Vous cherchez une estancia en Patagonie pour y séjourner quelques jours ? Allez à Bahía Bustamante, située non loin de la Péninsule de Valdès, dans la province de Chubut. Calme et sérénité garantie dans cet environnement à la biodiversité incroyable.

Diverses activités sont présentes pour vous faire découvrir au mieux cet endroit. Bahía Bustamente est le lieu idéal pour vous ressourcer et renouer avec vous-même, loin du stress de la vie quotidienne …

Bahía Bustamante – Credit Photo : Bahía Bustamante Estancia

Le village de Bahía Bustamante

Tout d’abord, Bahía Bustamante se trouve sur la côte du Golfe de San Jorge, à environ 320km au Sud de Puerto Madryn et à 260km de Trelew. Le village abrite une faune très diversifiée (oiseaux, mammifères marins…) et fait partie du Parc National « Patagonia Austral » depuis décembre 2008. Aujourd’hui, le village ne compte qu’une quarantaine d’habitants.

Au départ, avant d’être une estancia touristique, le village vivait uniquement de la récolte d’algues. En 1953, Don Lorenzo Soriano (1901 – 1987), un homme d’affaires espagnol, découvra la zone de Bahía Bustamante. L’endroit était à l’époque surnommé « Bahía Podrida » (soit la « Baie Pourrie ») du fait de la grande concentration d’algues en décomposition. Soriano, qui était à l’origine venu à la recherche d’algues marines pour son entreprise de fixateur capillaire, décida d’y installer une entreprise de récolte et transformation d’algues marines. Puis, petit à petit, la propriété s’agrandit et un village se créa autour de l’entreprise, qui accueillait à l’époque plus de 400 habitants. On y trouvait notamment une église, un commissariat, une école, un petit magasin… Cependant, après deux marées noires, le village fut désertée.

Finalement, ce n’est que vers les années 2000 que Bahía Bustamante a repris son activité et que le tourisme s’est développé dans ce petit village plein de richesses naturelles qui compte aujourd’hui une quarantaine d’habitants. Dans le but de conserver leur ressources naturelles et leur identité, le village souhaite se développer de manière « durable ».

L’estancia Bahía Bustamante

Il existe deux types de logement à Bahía Bustamante :

Les « Casas de mar » : Au nombre de six, elles offrent toutes une vue sur la mer. Chaque casa dispose de deux chambres, une salle de bain, un salon et une terrasse.

Au nombre de six, elles offrent toutes une vue sur la mer. Chaque casa dispose de deux chambres, une salle de bain, un salon et une terrasse. Les « Casas de estepa » : Situées à 200m de la mer, les cinq casas disposent d’une vue sur la steppe. Chacune possède une chambre double, une salle de bain, un salon, une cuisine équipée ainsi qu’une parrilla (barbecue).

Quant à l’ancien magasin de provisions, il vous plongera dans une ambiance typique de la Patagonie. Vous y retrouverez le restaurant où se déguste des plats régionaux et de production locale, le club, le musée local et un bar.

Bahía Bustamante – Credit Photo : Bahía Bustamante Estancia

Les activités proposées par l’Estancia

Les activités au sein de Bahía Bustamante sont nombreuses, l’agence Equinoxe vous en propose ici quelques unes :

♦ La navigation sur la Caleta Malaspina est le lieu idéal pour l’observation d’oiseaux et de colonies de lions de mer. De plus, le chant, le battement d’ailes des oiseaux multiplié par leur nombre est un spectacle impressionnant ! Si vous êtes chanceux, vous pourriez même admirer des orques …

♦ Avec les randonnées à pied, à vélo, en 4×4 ou à cheval à travers la Péninsule Gravina, vous pourrez admirer le sable rosé qui se contraste avec le bleu de la mer. Des piscines naturelles creusées dans la roche vous y attendent aussi …

♦ Lors de la visite de la forêt « petrificada » (« pétrifiée »), vous serez dans un désert de pierre que l’on pourrait qualifier de lunaire qui s’apparenterait à ce qu’était la Patagonie il y a 60 millions d’années.

♦ Les algues ont des bienfaits encore bien assez méconnu de la population. Avec la visite de l’industrie sur place, vous pourrez en apprendre plus sur la récolte et les différences entre ces algues ainsi que leurs vertues incroyable sur le corps humain !

♦ Enfin, si les algues ne vous passionnent pas, nous vous proposons de comprendre et de participer au processus de fabrication de la laine de mouton, de voir les différentes installations pour obtenir une laine de bonne qualité, un défi pas si facile à relever !

Particularité de Bahía Bustamante

Il n’y a pas de réseau, seulement le wifi en option. A partir du coucher du soleil, l’électricité est produite à partir d’un générateur, et ce jusqu’à 23h. C’est pourquoi, Bahía Bustamante est la destination idéale pour tous ceux qui veulent se déconnecter et se retrouver immergé en pleine nature.

Si vous avez envie d’un séjour paisible au cœur de la Péninsule de Valdés, n’hésitez plus. Choisissez Bahía Bustamante et l’Agence de Voyage Equinoxe, spécialiste de l’Argentine depuis 26 ans, pour y organiser votre séjour !

