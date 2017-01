Découvrez l’extraordinaire Bosque Sumergido à Villa Traful

Une forêt sous l’eau ? Impossible me direz-vous ! Et pourtant, ce n’est pas une légende ! En effet, vous trouverez à Villa Traful, aux environs de Bariloche un bois formé de plus de 60 cyprès parfaitement conservé sous les eaux du lac Traful ! Une curiosité de la nature à ne louper donc sous aucun prétexte si vous arpenter la route des 7 lacs !

Photo : Flickr Mc-107

Villa Traful

Petite ville paisible au sud de la province de Neuquén, située dans le département de Los Lagos elle se trouve à 120 kilomètres de San Martín de los Andes, 94 kilomètres de Bariloche et 58 kilomètres de Villa Angostura. Elle se trouve donc au sein du parc national Nahuel Huapi.

Par ailleurs, au bord du lac Traful, elle offre un large choix d’activités (randonnées, balades à cheval, balades en quad, parapente…). En conclusion, elle constitue un arrêt agréable si l’on emprunte la route des 7 lacs.

Villa Traful – Crédit photo : Wikipedia

Un bois submergé par les eaux !

C’est en 1960, lors d’un tremblement de terre dans la région d’Osorno au Chili que ce bois s’est retrouvé à plonger sous les eaux. En effet le Cerro Bayo (une montagne à proximité), à la suite de cette catastrophe, s’est disloqué et l’important déplacement des terres a poussé une partie du bois sous les eaux du lac.

Depuis, les cyprès se sont asséchés et conservent leur verticalité à plus de 30 mètres de profondeurs. Certains ont même leur cime qui sort de l’eau !

D’ailleurs, il est possible de faire de la plongée à travers ce bois, entre les poissons et les cadavres des arbres, un moment onirique en perspective ! Par jour de beau temps, les eaux sont cristallines, les poissons viennent vous faire du pied. De plus les montagnes environnantes vous font vous sentir sur une autre planète. Vous pouvez avoir un aperçu de la chose dans cette vidéo sur le phénomène.

Quand ? Comment ?

On vous conseille de vous rendre sur les lieux un jour de faible vent et ensoleillé afin de profiter des eaux calmes et scintillantes. Il faut avoir au minimum 12 ans pour embarquer sur le lac.

Partez en bateau depuis Villa Traful. Après 30 minutes de navigation, vous arrivez au dessus de cette forêt, trois options s’offrent à vous. Soit vous restez dans le bateau et admirer le spectacle par transparence des eaux, soit vous enfilez palme et tuba et vous nagez au milieu du bosque, soit, si vous avez déjà un niveau 1 de plongé et votre carnet de plongé mis à jour dans les 6 derniers mois, vous pouvez partir pour 40 minutes de plongée et allez vous frotter à ce paysage aquatique incroyable au milieu des poissons !

Sachez que vous pouvez vous rendre dans la même journée au Mirador de Traful qui offre un point de vue des plus incroyables sur la Ruta 40 et également observer les cascades Coa Co et Arroyo Blanco de plus de 30 mètres de hauteurs. Le point de départ est à Pampa de los Álamos, comptez 15 minutes de marche.

Bonne balade !

