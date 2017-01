Passez une soirée à la Catedral, milonga porteña par excellence

Nous avons testé pour vous la Milonga la Catedral dans le quartier d’Almagro. Et nous n’avons pas été déçu ! C’est un lieu surprenant qui vous plongera dans une ambiance folklorique où la magie du tango charme les visiteurs qui tentent l’aventure ! N’hésitez plus et allez donc passer une soirée au coeur de la culture argentine !

La Catedral – Crédit photo : Gaël Varoquaux

Une milonga à l’ambiance unique

La Catedral, au nom « trompeur », referme derrière ses portes un lieu chaleureux où musiques folkloriques et tango règnent tous les soirs. En effet, la façade de l’édifice, une ancienne usine, ne laisse par entrevoir l’univers de cette milonga. A l’entrée, on vous demande si vous voulez participer ou non au cours du soir et on vous laisse passer avec votre ticket. Puis vous montez alors des escaliers qui laissent le temps à l’imagination d’envisager tous les types de décor. C’est alors que vous arrivez dans une salle aux lumières tamisées, un grand parquet, un bar dans le fond avec des tables et un plafond à 12 mètres de hauteur. Il y a même un autre salon adjacent un peu plus petit.

Ce lieu est excellent pour venir seul, en couple ou entre ami(e)s et partager un agréable moment. Que vous choisissiez de prendre un verre, manger (nourriture végétarienne, empanadas, pizzas etc) en observant la piste de danse ou participiez au cours, vous serez plongés dans l’univers enchanteur de cette irrésistible milonga.

La Catedral – Crédit photo : Gaël Varoquaux

Apprenez à danser le tango !

Pour les cours de danse, il a des possibilités différentes en fonction des niveaux avec des professeurs compétents. Toutes les nationalités se rassemblent pour s’essayer à l’art du tango, le tout dans une ambiance détendue et agréable. Après les cours, place à la danse où amateurs et professionnels viennent s’exercer au fil des musiques. Enfin, un groupe de musique prendra place dans la soirée pour interpréter quelques morceaux que la salle sera ravie d’écouter.

Quand la danse reprend sa place, ne soyez pas surpris d’être invité à danser. Essayez simplement sans réserve, vous êtes là pour le bon moment. Attention, vous n’êtes pas à l’abri d’y prendre goût !

En conclusion, nous avons aimé et passé une très bonne soirée ! On la recommande sans modération pour être plongé dans la culture porteña ! Vous trouverez toutes les informations en cliquant ici.

Informations générales

Oú ? Sarmiento 4006

Quand ? Tous les jours, cours selon les niveaux durant la semaine de 18h à 4h.

Combien ? entrée à partir de 100 pesos pour les cours du soir

