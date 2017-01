El Faro : un hotel unique au coeur de la Péninsule de Valdés

Aujourd’hui, nous tenions à vous présenter El Faro, un hôtel rustique et romantique. La particularité est qu’il donne sur une plage privée à Punta Delgada, le paradis des éléphants de mer ! Une rencontre avec une nature sauvage de toute beauté au coeur de la Péninsule de Valdès, entre falaises, mer et faune marine incroyable ! L’idéal donc si vous avez envie d’évasion !

El Faro – Crédit photo : El Faro

El Faro : un hôtel « rustique » situé dans un cadre exceptionnel

L’hôtel a été construit il y a plus d’un siècle, en 1905 ! A l’origine, il abritait la Poste de l’Armée argentine. C’est ici que l’armée navale donnait des instructions aux futurs gardiens de phares de la région. Aujourd’hui, le phare continue de fonctionner, mais c’est en même temps devenu un hôtel isolé et romantique. Le client recevra un service de qualité dans un environnement 100% naturel et sauvage ! El Faro est composé de 27 chambres, d’un restaurant et d’un bar.

L’hôtel est donc relativement simple puisqu’il s’agit d’une estancia traditionnelle de Patagonie, mais le cadre est exceptionnel !

El Faro – Crédit photo : El Faro

Un restaurant traditionnel et chaleureux

Dans une ambiance chaleureuse et intimiste constituée de tons ocres, blancs et de bois, vous pourrez déguster de savoureux plats typiques de la cuisine du littoral atlantique argentin. La spécialité de la maison est l‘agneau de Patagonie. Qui vous sera servi avec différents types de garnitures. Tous les plats sont faits maison. Et vous pourrez savourer à la fois des plats traditionnels de la région et des mets plus originaux !

Les activités autour du Faro

EL Faro dispose d’un accès exclusif à la baie de Punta Delgada. Vous pourrez ainsi observer sur cette plage d’importantes colonies d’éléphants de mer. Vous assisterez donc à un spectacle envoutant, de par leurs cris si particuliers.

Par ailleurs, pour les plus sportifs vous pourrez profiter de votre journée au Faro pour partir faire une randonnée. Au total vous marcherez le long des 6 km de côte appartenant à la propriété ! Le long de l’océan, les falaises peuvent s’élever jusqu’à 70 m de hauteur. Les vues sur le littoral y sont donc incroyables ! De plus, lors de ce trekking vous passerez par des lieux qui ont été habités par les indigènes.

Enfin, vous pouvez sinon opter pour une balade à cheval en haut de ses falaises. Le long de cette balade vous pourrez admirer les nombreux points de vue, tous plus beaux les uns que les autres. Vous comprendrez donc comment cohabitent deux paysages bien différents : la mer et la steppe.

Cabalgatas autour du Faro – Crédit photo : El Faro

Vous voulez visiter la péninsule de Valdés et dormir au Faro, n’hésitez pas à contacter l’Agence Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis plus de 25 ans !

Cet article vous a plu ? Consultez également :