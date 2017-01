Amoureux de la faune et en quête de la Patagonie ? L’Estancia El Pedral lodge est l’endroit qu’il vous faut pour vivre une aventure unique et de dépaysement total. Profitez de votre séjour à la Péninsule Valdés pour découvrir ce lieu plein de charme. Lieu qui vous transportera et rendra votre voyage d’autant plus inoubliable.

Péninsule de Valdés – Crédit photo : Equinoxe Argentina

El Pedral Lodge

Avec un positionnement idéal (à 12 km de Punta Ninfas et 73 km de Puerto Madryn), cette magnifique estancia fait face à 9km de côte avec une vue magnifique sur l’océan. Ici il n’y a ni téléphone, ni réseau Internet et pas de télévision. C’est donc le lieu parfait pour ceux qui souhaitent vivre au plus près de la faune. Ou pour ceux qui veulent se ressourcer en toute tranquillité.

El Pedral Lodge est une maison de style normand au charme incontestable. Vous aurez l’impression d’être comme chez vous. Le salon, la bibliothèque et la salle de lecture se prêtent à de réels moments de détente, tandis que la piscine et la salle de jeu vous permettront de profiter des activités en famille ou entre amis.

Des activités variées qui vous laisseront un souvenir inoubliable

L’exploration de la faune constitue l’une des activités principales que vous garderez en mémoire un long, très long moment. L’avantage d’El Pedral lodge est qu’il vous permettra d’être au plus près des animaux. Et surtout, très loin de la masse touristique.

Depuis la côte, vous pourrez observer les baleines franches australes entre août et décembre, période de reproduction et de naissance de cette espèce. Vous pourrez peut-être même apercevoir des orques.

L’observation des manchots de Magellan (Septembre à Mars) est une activité à ne pas louper ! La colonie, protégée et déclarée « Refuge Naturel et Sauvage Punta Ninfas », ne cesse de croître depuis son installation en 2009. Profitez également du voyage pour observer les colonies d´éléphants de mer qui ont pris résidence entre le phare Punta Ninfas et la plage Pedral. Pour les approcher, restez allongés et respectez une certaine distance pour ne pas les effrayer.

D’autres activités s’offrent à vous. En effet, vous aurez la possibilité, entre autres, de vous rendre au phare de Punta Ninfas en pick up ou en vélo: La bas, vous pourrez profiter de la magnifique vue sue l’océan qu’offrent les falaises. Petit conseil : allez-y au coucher du soleil, vous n’en serez pas déçu ! Par ailleurs pour les marcheurs, vous pourrez y accéder à pied et profiter de cette longue balade pour vous vider l’esprit.

Canyon & steppe : partez en véhicule le long de la steppe pour observer guanacos, renards, lièvres…. (sans oublier les inoubliables paysages et l’immensité de l’océan bien entendu!)

L’Estancia propose également de nombreuses autres activités, selon les saisons. Ainsi sont aussi proposées visite des enclos, tonte, sevrage et marquage des moutons, et bien d’autres… Vous aurez de quoi satisfaire toutes vos envies et en profiter pleinement!

Punta Ninfas – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Comment profiter de ce lieu enchanteur ?

Au Pedral, (qui compte huit chambres charmantes), vous serez accueillis avec le plus grand soin.

L’hébergement en pension complète vous permettra d’accéder à toutes les activités et prestations de qualité proposées. Dans ce petit coin de paradis, vous serez enchantés de la nourriture « home-made » délicieuse. Le personnel est à votre écoute. En conlusion de la «Buena onda Argentina » comme on l’aime !

Cependant, si vous ne disposez que d’une journée sur place, nous vous proposons une alternative très sympa ! Le programme Safari au Pedral. En effet, vous pourrez réaliser une excursion au départ de Puerto Madryn d’une demi-journée (déjeuner et dîner compris) pour découvrir la Patagonie atlantique, son extraordinaire faune et bénéficier de certaines activités.

