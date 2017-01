L’Estancia Harberton, l’estancia du bout du monde

Première estancia de la Terre de Feu fondée à la fin du XIXème siècle par Thomas Bridges et sa famille, l’estancia Haberton est aujourd’hui encore gérée par des descendants de Bridges. Située à 85 km en voiture et à 65 km en bateau d’Ushuaia, des nombreuses agences locales proposent de vous y emmener. L’endroit ne regorge pas d’activités extravagantes. Mais c’est justement ce qui fait le charme de l’endroit. En effet, vous êtes ici réellement au bout du monde. Là où le temps ne tourne plus – loin, très loin de tout

Présentation de l’Estancia Harberton

La plupart des visiteurs ne passent que quelques heures à Harberton. Afin de visiter le jardin botanique avec les répliques de huttes Yamana, la ferme, le cimetière, et les alentours. Certains optent pour un thé ou une soupe dans la salle de restauration. Il est aussi possible de commander un vrai repas chaud, mais pensez à réserver à cette adresse à l’avance si vous êtes un groupe, car la salle est petite. Mais vous pouvez aussi réserver pour une nuit, ou de faire du camping dans le champs adjacent en demandant l’autorisation.

Aux alentours

Il existe un musée dédié à la faune marine locale (baleines, dauphins…) et aux oiseaux à 500m de la ferme. De plus, de nombreux itinéraires de balades sont proposés sur place, notamment pour retracer les pas de Lucas Bridges. Enfin, vous approcherez de l’île Martillo pour observer les colonies de manchots de Magellan. Toutefois, l’espace est protégé et il faudra respecter un chemin défini… Cette restriction de liberté en pleine nature peut interroger. Mais ne vous inquiétez pas. Des dizaines d’îles et plaines seront librement accessibles dans les environs. L’Estancia Haberton est donc un superbe point d’ancrage pour tous les randonneurs à la recherche d’espaces vierges !

À noter : en raison des conditions climatiques, l’Estancia Haberton n’accueille les touristes qu’entre Octobre et Avril.

