Après son succès sur Paris en 2016, la deuxième édition de la Noche de las Ideas débarque en Argentine ! C’est un évènement culturel unique organisé par l’ambassade de France en Argentine qui réunit des intellectuels, scientifiques, écrivains, artistes, poètes, orateur et musiciens. Il y a aussi la présence exceptionnelle de 6 experts français de haut niveau.

Ils sont regroupés afin de réfléchir en commun sur une thématique particulière. Chacun ayant un point de vue, les échanges sont intéressant et enrichissant. La Noche de las Ideas se tiendra les 26 et 27 janvier prochain mais aussi dans 40 pays simultanément !

Institut Français Argentine – Photo : Wikipedia

Particularités de cette édition

Le thème choisi pour cette édition est « Un mundo común : (ex) playarse sobre la playa ». Considérant que c’est l’été en Argentine, les organisateurs ont choisi un lieu d’exception qui est le Viejo Hotel Ostende. Ce lieu n’est pas le fruit du hasard. Situé à environ 400 kilomètres de Buenos Aires dans la ville d’Ostende, c’est « l’hôtel le plus littéraire de la côte ».

Fondé en 1913, ce lieu est idéal pour les amoureux de la littérature et des livres. Tout d’abord, par son architecture et sa vue sur la mer mais aussi par son côté historique. L’hôtel reçoit chaque été les principaux acteurs de la vie culturelle et intellectuelle de l’Argentine. Nous pouvons par exemple citer Antoine de Saint-Exupéry, Silvina Ocampo et Adolfo Bioy Casares. Enfin, lors de ces rencontres, vous pourrez assistez gratuitement à des conférences, des tables rondes, des projections de films, des lectures de contes et de poésies. Tout comme à des concerts pour vous divertir de 17h jusqu’après minuit.

La programmation

Pour vous montrer la diversité culturelle et intellectuelle de cette rencontre, voici les différentes activités et discussions auquels vous allez pouvoir profiter :

Ecrivains et narrateurs seront présent afin de s’exprimer sur la relation de la littérature avec la plage et la mer.

et seront présent afin de s’exprimer sur la relation de la littérature avec la plage et la mer. Des historiens français et argentins seront réunis pour disserter sur l’évolution des représentations et des pratiques de l’univers de la plage et des thermes à travers de la musique ou encore de la photographie.

français et argentins seront réunis pour disserter sur l’évolution des représentations et des pratiques de l’univers de la plage et des thermes à travers de la musique ou encore de la photographie. Philosophe et anthropologue réfléchiront sur la place qu’occupe la plage dans notre société actuelle.

et réfléchiront sur la place qu’occupe la plage dans notre société actuelle. Biologistes et géographes se plongeront dans l’univers océanique pour nous faire découvrir la mer et le monde sous-marin.

et se plongeront dans l’univers océanique pour nous faire découvrir la mer et le monde sous-marin. La question des thermes dans le futur et de leur durabilité est aussi posé avec la présence du maire de Deauville, du créateur du concept « Paris-plage », et bien d’autres.

dans le futur et de leur durabilité est aussi posé avec la présence du maire de Deauville, du créateur du concept « Paris-plage », et bien d’autres. Des concerts de jazz gitan avec Los Caravana ou bien des chansons françaises avec Arthur Des Radis .

de jazz gitan avec ou bien des chansons françaises avec . Niveau cinéma , la programmation du cinéma de la ville reste la même, mais des séances de film sur la plage vous sont proposés des réalisateurs Jaco Van Dormael et Daniel Burman .

, la programmation du cinéma de la ville reste la même, mais des séances de film sur la plage vous sont proposés des réalisateurs et . Gastronomiquement vous serez bien servis ! Les chefs de l’association gastronomique française Lucullus vous propose les meilleurs spécialités culinaires françaises. De quoi vous régaler !

vous serez bien servis ! Les de l’association gastronomique française Lucullus vous propose les meilleurs spécialités culinaires françaises. De quoi vous régaler ! L’ exposition « Mar remoto » de l’artiste Emilio Reato est aussi disponible. L’imaginaire et la réalité y sont comme suspendu …

« Mar remoto » de l’artiste est aussi disponible. L’imaginaire et la réalité y sont comme suspendu … Une bibliothèque ambulante sera sur place avec des livres en libre accès.

ambulante sera sur place avec des livres en libre accès. Un jeu Trivial Pursuit sera organisé. Donc, le public aura l’occasion de tester leurs connaissances en littérature, cinéma, histoire et musique afin de gagner des prix littéraires !

Pour conclure, la Noche de las Ideas vous permettera de partager un moment unique, mémorable et magique en famille ou entre amis. Et vous serez dans un cadre exceptionnel face à la mer, pourquoi ne vous laisseriez-vous pas tenter ?

