La Péninsule Valdès, une des baies la plus belle du monde !

La péninsule de Valdès rejoint le club des plus belles baies du monde ! Voici encore une démonstration de la beauté de la nature en Argentine reconnu dans le monde entier. L’Argentine regorge de beauté, quand elles sont mises en avant comme celle-ci, l’agence Equinoxe en est plus que ravie ! La Péninsule de Valdès se trouve dans la région de Chubut. En effet, ce pays a encore beaucoup de surprises à vous faire découvrir … De quoi prévoir vos futurs voyages en conséquence ..

Péninsule de Valdès – Photo : Equinoxe – Claire Peridy

Le Club des plus belles baies du monde

Le « club des plus belles baies du monde » a été créé en 1997 à Berlin. Il s’agit d’une association internationale qui regroupe des collectivités ayant une baie exceptionnelle sur le littoral marin mondial. Aujourd’hui, le club possède 35 baies classés sur plus de 25 pays différents situé sur les 5 continents. L’association est présidée par Jérôme Bignon, député français et président du Conservatoire du Littoral. Les baies associés et répertoriés doivent répondre à divers critères tel que faire l’objet de mesure de protection, avoir une faune et une flore digne d’intérêt, avoir des espaces naturels remarquables et attractifs, être connu et apprécié au niveau local et national, être emblématique pour la population locale et avoir un certain potentiel économique.

Il s’agit en fait de la Bahía Nueva, qui comprend la Péninsule Valdès, la plage de El Doradillo, et la côte de Puerto Madryn, qui s’est ajouté à ce club. A ses côtés, on retrouve, entre autres, Santander et Rosas en Espagne et Puerto Vallarta au Mexique. Cet accord pour l’entrée au club sera signé en septembre prochain. La ministre du tourisme de Chubut, région dont fait partie la Péninsule, déclare que cela renforce la destination au niveau mondial. Il leur sera plus accessible de demander des financements internationaux pour des infrastructures ou services. De même, ils seront conviés à des foires internationales de renom ce qui leur permettra une visibilité supplémentaire ainsi que de nouveaux contacts mondiaux.

Manchot – Photo : Equinoxe – Claire Peridy

La Péninsule de Valdès et ce qui vous y attend

En plus de ses paysages naturels impressionnant, la Péninsule est un réservoir unique au monde de vie sauvage. Situé dans l’océan Atlantique, à 60 km de Puerto Madryn, sur la Péninsule vous pourrez admirer les gigantesques baleines franches australes ou des manchots. De nombreuses espèces, oiseaux et terrestres y sont observables. La Péninsule est une réserve naturelle de plus de 360 000 hectares. Et puis, elle a été nommée Patrimoine Naturel Mondial de l’UNESCO en 1999.

Un autre site époustouflant est la plage de El Doradillo, situé à 15km au nord de Puerto Madryn. Si vous allez sur cette plage, vous verrez les baleines nager dans le grand bleu à l’oeil nu et depuis la côte, le rêve ! L’événement majeur du moment sur la Péninsule sont les centaines de milliers de manchots de la réserve naturelle de Punta Tombo ! Grâce à des passerelles aménagées dans certaines zones, vous pouvez vous promener sans déranger les manchots qui couvent leurs œufs ou qui nourrissent leurs petits … C’est vraiment très mignon à observer !

En conclusion, cette entrée de la Péninsule dans le club est un atout majeur. Tout d’abord, car cela est une fierté pour le pays et cela va pouvoir amener de nouveaux marchés à l’international. Enfin car Equinoxe vous recommande maintenant encore plus d’aller visiter cet endroit d’exception ! Vous en reviendrez changé et charmé …

Un séjour paisible au cœur de la Péninsule de Valdés vous tente, n’hésitez plus. Choisissez l’Agence de Voyage Equinoxe, spécialiste de l’Argentine depuis 26 ans, pour y organiser votre séjour !

Cet article vous a plu ? Consultez également :