MyFrenchFilmFestival est de retour !

MyFrenchFilmFestival revient pour une 7ème édition avec encore plus de nouveaux long-métrages et court-métrages à vous proposer ! L’an dernier le festival a compté plus de 6,5 millions de visionnage à travers 206 pays. Sa particularité ? Il est le premier festival complètement dématérialisé, bienvenue dans le futur les amis ! Le festival se tiendra du 13 janvier au 13 février prochain.

Clap de cinéma – Photo : Wikipédia

De quoi ça parle ?

Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce festival met en avant de jeunes cinéastes français. Il permet aux internautes de partager leur amour pour le cinéma français tous ensemble. Vous pouvez en vous rendant sur le site officiel du festival, rien qu’en vous connectant, visualiser, noter et commenter la sélection gratuitement dans toute l’Amérique Latine.

De plus, certaines salles de cinéma diffuseront aussi le festival, peut-être le cinéma proche de chez vous, renseignez-vous. Donc, aucune excuse pour le louper, car même en plein vol certaines compagnies d’avions mettront à votre disponibilité les films pendant 1 an. De quoi vous faire découvrir les cinéastes et acteurs prometteurs de demain !

La sélection

La sélection en compétition se compose cette année de 10 long-métrages et de 10 court-métrages réparti dans plusieurs catégories que voici :

Coming of Age , dans celle-ci vous retrouverez des films qui traitent du voyage initiatique d’adolescents entre fantasme et transgression.

, dans celle-ci vous retrouverez des films qui traitent du voyage initiatique d’adolescents entre fantasme et transgression. We are family , traite des familles en (re)composition. Cette catégorie est chérie par de nombreux réalisateurs français tel que François Ozon, Jean-Luc Godard ou encore François Truffaut. Elle est ici à l’honneur où le moindre évènement peut tout faire éclater, voire vous faire passer des rires aux larmes en un instant.

, traite des familles en (re)composition. Cette catégorie est chérie par de nombreux réalisateurs français tel que François Ozon, Jean-Luc Godard ou encore François Truffaut. Elle est ici à l’honneur où le moindre évènement peut tout faire éclater, voire vous faire passer des rires aux larmes en un instant. Love & friendship , que l’on appellerait le « sentimentalisme à la française », dans cette catégorie, au fil des rencontres des relations vont se nouer ou se dénouer et des décisions vont être prise en conséquence …

, que l’on appellerait le « sentimentalisme à la française », dans cette catégorie, au fil des rencontres des relations vont se nouer ou se dénouer et des décisions vont être prise en conséquence … Psycho , comme l’indique le nom de cette catégorie, vous retrouverez l’imaginaire de personnages torturés, en quête de vengeance ou de rédemption.

, comme l’indique le nom de cette catégorie, vous retrouverez l’imaginaire de personnages torturés, en quête de vengeance ou de rédemption. A Woman’s life, ici, vous retrouverez le fameux mythe de la femme française, celle qui est audacieuse et raffinée. Devant ou derrière la caméra, elle sera bien présente et bien représentée dans cette catégorie.

Le jury de cette année

Comme tous les ans, un jury d’exception a été choisi pour le festival.

Tout d’abord, le président, Pablo Trapero. Il est considéré comme l’un des plus grands réalisateurs d’Amérique Latine avec notamment le film Clan réalisé l’année dernière. A ses côtés, vous pourrez retrouver le français Bertrand Bonello connu pour avoir réalisé Saint Laurent. C’est un film qui a reçu 7 prix au niveau international. Une femme est dans le jury, Rebecca Zlotowski. Son film Planetarium a fait la première mondiale du Festival International du Film de Toronto (TIFF). Le jury compte aussi sur la présence du gagnant du festival de 2016, Fabrice du Welz. Et pour terminer, Shlomi Elkabetz qui est connu pour avoir réalisé une trilogie en collaboration avec sa soeur.

L’hommage et les prix

Pour les 50 ans de la disparition de l’actrice Françoise Dorléac, le festival lui rend hommage. Ils diffusent un extrait du film 4XD datant de 1964. Un bijoux tout juste ressorti des archives qui vous est proposé sur le site !

Enfin, lors de la clôture du festival fin février, 3 prix seront décernés : le prix des Cinéastes, le prix Lacoste du public et le prix de la presse internationale.

