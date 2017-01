La plongée sous-marine en Argentine, oui c’est possible !

Vous voulez visiter l’Argentine autrement ? Cela vous dit de découvrir les incroyables fonds marins argentins ?

Si la région de Puerto Madryn, dans la péninsule Valdés, est considérée comme « la capitale de la plongée sous-marine en argentine« , d’autres sites, tout aussi spectaculaires, permettent de découvrir les richesses du monde subaquatique dans le pays. Pour vous, Argentine-Info vous les passe donc en revue !

Plongée sous marine – Crédit photo : Philippe Guillaume

Dans la Péninsule Valdés

En fonction du climat, la visibilité dans le golfe Nuevo oscille entre 5 et 15 m. À Puerto Madryn – la ville plus importante – et à Puerto Pirámides vous trouverez des baptêmes subaquatiques pour ceux qui n’ont pas leur licence. Par exemple, au fond du golfe Nuevo vous trouverez des bateaux de pêche qui ont fait naufrage, comme le Folias, ou d’anciennes goélettes, comme le Río de Oro a luminosité et la couleur spéciale des eaux, la faune marine qui y évolue.

Péninsule de Valdés – Crédit photo : Equinoxe Argentina

Dans la région de Corrientes

Dans la réserve naturelle de l’Iberá, le fleuve Corrientes est la zone choisie par les plongeurs. À Iberá, le fond est sablonneux et sans pierres. Par exemple, il est possible d’observer des raies, des tortues, des aloses, des «surubíes» (pseudoplatystoma), des chabots et des daurades. Par ailleurs, les petites villes à chaque extrémité sont Colonia Carlos Pellegrini et Mercedes.

À Córdoba

Vous pourrez aussi pratiquer la plongée dans les barrages Cerro Pelado, Río Tercero, Segunda Usina, Tercera Usina, La Cascada, Piedras Moras, dans la rivière Santa Rosa et Tercero et dans le ruisseau Los Reartes. Par ailleurs, le Club Náutico de Río Tercero a une école de plongée

La forêt submergée, le long de la marge nord du lac Traful, est donc le lieu de passage obligé pour faire de la plongée en Patagonie. Grâce aux eaux gelées du Traful la visibilité est parfaite entre les 10 et les 25 m de profondeur. En été, la température de l’eau atteint près de 10ºC et en hiver elle est plus basse encore. Au total la région compte 36 spots. On peut y découvrir notamment des épaves, des grottes, des récifs. Par ailleurs vous pourrez pratiquer la plongée de nuit ou encore sous la glace. En fonction des régions, baleines, manchots, éléphant de mer et lions de mer seront également au rendez-vous parmi la diversité de la faune sous-marine.

Ushuaia – Crédit photo : Equinoxe Argentina

La région de Las Pampas, incluant Buenos Aires, Córdoba et Santa Fe avec vingt et un sites de plongée allant de 3 à 70 mètres, dont l’aquarium de Mar del Plata qui propose une plongée en piscine avec des requins.

On vous avait prévenu : On a jamais fini de visiter l’Argentine !

