Découvrez Puerto Valle, l’hôtel au coeur de la nature !

Puerto Valle est le lieu idéal pour découvrir la faune et la flore de la province de Misiones. Situé aux portes de la Réserve Naturelle del Iberá (qui signifie « eaux brillantes » en Guaraní), ce petit coin de paradis n’attend donc plus que vous ! Amoureux de la nature, vous allez adorer !!

Puerto Valle aux portes de la nature

Il s’agit d’un petit hôtel de 5 chambres avec vue sur le fleuve Paraná. En somme, un petit coin de paradis. Au coeur de la nature, c’est le lieu idéal pour décompresser et se faire chouchouter. Le tout dans une ambiance déconcertée !

Les passionnés de botanique ne sauront plus où donner de la tête tant la flore locale est dense et diversifiée. De plus, cet établissement d’exception est situé dans un parc de 14 hectares dessiné par Thays. Et pour les amoureux des plantes, Puerto Valle est un lieu de rêve. Mais être en pleine nature ne signifie par forcément être coupé du monde! En effet, l’hôtel dispose de la fibre optique et vous pourrez y passer des appels depuis votre téléphone portable sans aucun souci (mais, bon, éteignons-le, on est au paradis tout de même!).

Les activités proposées

L’Hôtel Puerto Valle dispose de sa propre lagune. Vous pourrez l’atteindre après avoir parcouru quelques kilomètres en bateau. Vous pouvez vous y détendre en prenant un déjeuner ou en dînant sur un ponton prévu à cet effet. Que demander de plus?

Justement, figurez vous que Puerto Valle vous propose plus, bien plus ! Les résidents ont la possibilité de faire des balades en bateau afin de découvrir un éco-système riche. En effet, Puerto Valle héberge un bon nombre d’animaux dans ses lagunes, estuaires et marais. Vous pourrez par exemple observer les caïmans de la région. Ou d’autres animaux tels que les singes ou encore les carpinchos (capybara, rongeur semi-aquatique). Vous avez aussi la possibilité de visiter l’élevage de caïmans situé non loin de l’hôtel. Cette structure a été conçue afin de protéger l’espèce : les animaux y sont élevés comme en pleine nature et relâchés une fois le travail de l’homme terminé.

Si vous êtes accompagné d’enfants, Puerto Valle a tout prévu et leur fera découvrir la nature environnante de façon très ludique en faisant, par exemple, une chasse aux œufs de caïmans!

Un service haut de gamme pour un séjour inoubliable

Le personnel bilingue de Puerto Valle est à votre entière disposition lors de votre séjour. Le Chef du restaurant gourmet, qui a effectué une partie de sa formation en France, vous concoctera des plats avec les fruits et légumes locaux, récoltés non loin de votre chambre! Il saura également respecter vos préférences alimentaires et s’adapter à vos envies et besoins. Le but de l’équipe? Que vous vous sentiez comme à la maison! Prenez le temps de vous relaxer au bord de la piscine ou dans le salon avec sa cheminée, le lieu idéal pour lire un bon livre et se détendre.

Ce que l’on vous propose : après avoir découvert les magnifiques Chutes d’Iguazú et être allé à la rencontre de l’histoire de la région avec les ruines jésuites, accordez-vous quelques jours de détente à Puerto Valle.

