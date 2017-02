La Quilmes, la bière typique des argentins !

Il y a deux types de connaisseurs à Buenos Aires: ceux qui connaissent Quilmes, la ville située à quelques kilomètres de la capitale fédérale; et les autres qui connaissent Quilmes grâce à une étiquette bleue entourant la bière nationale! Portrait d’une institution 100% Argentine.

Quilmes – Photo : Wikipédia

La naissance de la Quilmes

C’est un Allemand, Otto Bemberg, qui arrivé depuis peu en Argentine se lance dans la fabrication de cette belle mousse en 1888. Habitant à Quilmes, c’est donc en toute logique qu’il donnera ce nom à cette bière.

Au total, il lui aura fallu deux ans pour mettre au point les procédés de fabrication. Et pour lui conférer cette saveur que tant d’Argentins affectionnent. D’ailleurs, l’étiquette bleue et blanche reprend les couleurs du pays.

Son succès

C’est avec le développement de l’ère industrielle que l’entreprise se renforce et accélère sa production. En 1920, elle devient la bière la plus consommée du pays.

Depuis, la compagnie fut rachetée par une entreprise belgo-brésilienne : Anheuser-Busch Inven. Ensuite, elle lance son premier spot TV : « la espumita » qui fait de la bière l’incarnation de la sensualité. Puis c’est à la fin des années 70 que la compagnie décide de se lancer dans le merchandising et instaure des points de ventes à travers tout le pays. Sachez que vous pourrez trouver des brasseries typiques à Quilmes, Zárate, Tres Arroyos, Corrientes, Tucuman et Mendoza.

Devenant sponsor officiel de la sélection argentine de football au début des années 90, elle obtient enfin la reconnaissance nécessaire pour pouvoir s’exporter à l’étranger (Etats-Unis et Europe).

En 1993, elle lance sa première bière sans alcool « Lieber » et en 1997 la « light » en vue de toucher le public féminin.

Aujourd’hui, c’est plus de 25 millions d’hectolitres produits par an. Elle est la cinquième bière la plus consommée au monde. Par ailleurs, l’entreprise s’est vue attribuer pas plus tard qu’en avril dernier le prix du meilleur design de bouteille au monde par un jury international.

« El sabor del encuentro »

Voici le slogan plus que célèbre au pays de Maradona, comprenez « le goût d’une rencontre ». Et quelle rencontre ! Une fois goûtée, elle vous laissera un goût de « allez, reviens ! ».

Voici la gamme : Quilmes Cristal (la leader et la plus répandue), Quilmes Bock (au goût de malte amer), Quilmes Stout (à l’arôme léger de chocolat/café), Quilmes Bajo cero (light), Quilmes Lieber (sans alcool) et la Quilmes Night (un peu plus intense, avec un peu plus d’alcool).

Quilmes – Photo : Rebecca T. Caro

Il ne vous reste plus qu’à décapsuler et déguster (avec modération évidemment) !

