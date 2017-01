Récapitulatif du système politique argentin !

L’organisation politique de la République argentine est fondée sur la forme représentative, républicaine et fédérale de gouvernement, consacrée dans la Constitution adoptée à Santa Fe le 1er mai 1853. Si le pays dispose d’un système assez similaire à celui de la France par de nombreux aspects, son système fédéral diffère et se doit d’être expliqué pour y voir un peu plus clair…

Vingt-trois provinces et une cité autonome

Chacune de ces provinces édicte sa propre constitution, dans laquelle elle assure son administration de la justice et son autonomie municipale et définit les modalités de son organisation institutionnelle, politique, administrative, économique et financière. Elles sont dirigées par un gouverneur et un vice-gouverneur élus pour quatre ans au suffrage universel direct.

Les provinces disposent donc d’une indépendance assez importante et peuvent notamment conclure leurs propres traités internationaux, dans la mesure où ils n’interfèrent pas avec la politique extérieure du pays. Les provinces ne peuvent cependant pas créer leur propre monnaie ni conclure de traités à caractère politique par exemple. Cette indépendance des gouverneurs de province donne donc régulièrement lieu à des petits conflits, désaccords, entre le gouvernement fédéral basé à Buenos Aires et les gouverneurs locaux. En effet, ces derniers n’hésitent pas parfois à désobéir aux consignes nationales pour préférer leurs propres solutions.

Le Congreso de la Nación Argentina

Le Congrès est l’organe qui dispose du pouvoir législatif en Argentine, de la même manière qu’en France.

Il regroupe deux organes :

Le Sénat , composé de 72 sénateurs , soit 3 par province, a pour but principal la représentation de ces provinces et est présidé de droit par le vice-président de la Nation (actuellement Amado Boudou). Par ailleurs les mandats durent six ans et sont renouvelables par tiers tous les deux ans.

La Chambre des députés, composée de 257 députés élus également par province, avec un nombre de députés proportionnel à la taille de la province. Les mandats durent 4 ans et sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Le président actuel est Julián Domínguez, député de la province de Buenos Aires. Les dernières élections ont eu lieu le 27 Octobre 2013 et c'est le parti de la présidente Christina Kirchner, le Parti pour la Victoire qui a remporté l'élection en conservant la majorité des sièges, même si cette majorité est moins nette qu'auparavant.

Pouvoirs exécutif et judicaire

L’organe exécutif, qui gère la politique courante de l’Etat et l’application des lois, est composé du chef de l’Etat (ou président), qui est également le chef du gouvernement en Argentine et qui est élu au suffrage universel direct et obligatoire pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Depuis 1 an, c’est Mauricio Macri qui occupe ce double poste.

En revanche, l’organe judiciaire est représenté par la Cour Suprême, ou Corte Suprema, soit 9 juges nommés par le président.

Les principaux partis politiques

Ils existent de très nombreuses forces politiques en Argentine, qui changent de nom, s’unissent ou disparaissent en permanence. De plus, ces divers partis forment des coalitions plus ou moins changeantes selon les types d’élections et les enjeux. Néanmoins, voici les principaux partis politiques et coalitions du moment :