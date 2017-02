AGENDA CULTUREL de Buenos Aires du 3 au 10 février 2017

Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Visite guidée | La boca : Profitez pendant 1h30 d’une visite guidée pour découvrir le quartier de La Boca comme vous ne l’avez jamais vu grâce à des guides. Laissez-vous porter par le ryhtme du Tango et de la passion du football. Mais attention, les visites sont en espagnol et vous devez vous inscrire avant sur ce site pour y participer car les places sont limitées.

Où et quand ? Avenue Pedro de Mendoza 1900 – Tous les mercredis à 17h du 11 janvier au 28 février

Combien ? Activité gratuite

Visite guidée | Tango y Abasto : Lors de cette visite du quartier de Balvanera, vous irez voir le vieux marché, les différents monuments à l’effigie des icônes du tango ainsi que la maison-musée de Carlos Gardel. Si vous aimez la musique ou que vous souhaitez en apprendre plus sur l’univers de la musique argentine, Equinoxe vous recommande cette visite ! Mais attention, les visites sont en espagnol et gratuites et vous devez vous inscrire avant sur ce site pour y participer car les places sont limitées.

Où et quand ? Pour en savoir plus, consultez le site officiel de l’évènement.

Combien ? Activité gratuite

Mona Maris et Carlos Gardel – Photo : Wikipédia

[EXPOSITIONS]

Le Musée Evita | Visite : Ce musée a été mis en place pour vous faire découvrir les différents moments de la vie d’Evita, qui fut une des femmes les plus importantes de l’histoire de l’Argentine ! Quand même ! Inauguré en 2002 pour la célébration des 50 ans de sa disparition, le musée a une collection exceptionnelle d’objets personnels apportés par sa famille ou des donateurs. Photographie, vidéos et documents redonnent vie à cette femme emblématique dans lequel vous pourrez voir son influence dans le contexte politique, social, économique et culturel. Des visites guidées vous sont proposées aussi, plus de renseignements sur le site officiel.

Où et quand ? Museo Evita, Lafinur 2988 – Du mardi au dimanche de 11h à 19h

Combien ? A partir de 70 ARS

Musée de l’immigration | Visite : Lors de la visite du vieil Hotel des immigrants, lieu unique, fort en émotion, vous découvrirez là oú les personnes arrivaient en quête de liberté, travail et bien-être. C’est ici qu’ils reçevaient leurs vêtements, leurs repas, des aides avec les démarches administratives ou même des cours de langue. C’est un lieu très important dans l’histoire de l’Argentine où beaucoup de nostalgie, des personnes passés dans cet endroit au fil des ans, se fait sentir. Equinoxe vous conseille cet endroit pour mieux comprendre l’essence d’être porteño !

Où et quand ? Musée de l’immigration, entre Dirección Nacional de Migraciones et Buquebus, près de l’Avenue Antártida Argentina – Du mardi au dimanche de 11h à 19h

Combien ? Activité gratuite



Musée Evita Perón – Photo : Wikipedia

[FERIAS et FESTIVALS]

Feria de la Plaza Francia : En plein coeur de Recoleta, entouré d’arbres et de verdure, se tient depuis plus de 30 ans la Feria des artisans. Ces artisans intègrent à leurs travaux l’identité des peuples anciens ce qui donne un charme tout particulier à leurs produits. Vous allez pouvoir flâner entre ces échopes, discuter avec les artisans, en apprendre plus sur leurs produits … Bref, un moment de détente et de promenade que nous vous recommandons !

Où et quand ? Entre l’avenue Pueyrredon et l’avenue El Libertador – Tous les week-ends de 11h à 20h

Combien ? Activité gratuite

América baila Buenos Aires | Brasil, México et Perú : Ce festival rend hommage à la culture, musique et gastronomie du continent américain. Cette semaine le thème est Brasil, México et Perú. Des mariachis (chanteur mexicain), des danseurs de Capoeira, des musiciens péruviens seront présent pour vous faire danser et chanter ! A cela, vous retrouverez des food-trucks variée avec une cuisine du continent tout entier. Quoi de mieux pour passer une bonne soirée et aller s’amuser entre amis !

Où et quand ? Rue Esmeralda entre Corrientes et Lavalle en face du théâtre Maipo – Mardi 07 de 19h30 à 24h

Combien ? Activité gratuite

[CONCERTS et SOIRÉES]

Ciclo Bailar Bailar : Sur la place devant le Centre Culturel de Recoleta, venez danser sur le rythme freestyle des danses urbaines ! Des artistes de hip hop, sons tropicaux, de folklore, d’électronique seront présent. Ils vont improviser devant vos yeux la musique, exceptionnel ! Venez passer une bonne soirée en famille ou entre amis, çela fait toujours du bien de se lâcher …

Où et quand ? Centro Cultural de Recoleta, Junín 1930 – Mardi 03 à 21h à 23h

Combien ? Activité gratuite

Carnaval Porteño- Photo : Ministerio de Cultura de la Nación – Estrella Herrera

Carnaval 2017 : Le Carnaval est un évènement très important dans le pays et très attendu. La ville de Buenos Aires a décidé d’orgniser les week-ends des festivités en attendant la fin du mois de février. Vous y retrouverez dans les rues, des danseurs, spectacles musicaux de rues, des concours … Dans chaque quartier de la ville vont se trouver ces animations. Regardez près de chez vous et venez admirer ces parades extraordinaires !

Où et quand ? Voici une carte pour trouver celui près de chez vous – Samedi 04 de 19h à 02h et dimanche 05 de 19h à 24h

Combien ? Entrée libre et gratuite

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Spectacle de Tango | Café de los Angelitos : Vous souhaitez voir un spectacle de tango mémorable ? Nous vous recommandont d’aller au Café de los Angelitos ! Le café était un lieu de rencontre d’écrivains, de poètes et de musiciens. Le nom « Angelitos » vient du fait qu’il accueillait les politiciens escrocs appellés « Angelitos » par les policiers. Pour le spectacle, il est composé de 22 artistes et un orchestre ! Le repas vous est proposé sur place. Une soirée spectaculaire en perspective !

Où et quand ? Avenue Rivadavia 2100, ouvert tous les soirs

Combien ? A partir de 90 USD

Laurent Baffie | TOC TOC : Venez découvrir la dernière de pièce de théâtre du français Laurent Baffie ! Dans cette pièce, 6 personnes atteintent de TOC vont se rencontrer et apprendre à se connaître dans la salle d’attente d’un psychiatre de renom qui doit les aider à résoudre leurs problèmes. Le psychiatre ne fera jamais la thérapie et ce sont par eux-mêmes qu’ils vont arriver à des conclusions. Tout le monde est conquis par cette pièce que certains considère comme un chef-d’oeuvre ! Venez passer un bon moment de détente et de rigolade avec eux !

Où et quand ? Multiteatro, Avenida Corrientes 1283 – Les mercredis, jeudis, vendredis et dimanche à 20h30 et les sanedis à 20h30 et 23h

Combien ? A partir de 450 ARS

Bonne semaine à tous !

Cet article vous a plu ? Consultez également :