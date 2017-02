La Biblioteca Nacional de los Maestros, un lieu chargé d’histoire

Cette bibliothèque publique du centre de Buenos Aires, dépend du Ministère argentin de l’Education et du Sport dont ils partagent le même bâtiment, le Palacio Sarmiento. Elle est spécialisée dans les sciences de l’éducation et la pédagogie. Depuis 1870 qu’elle existe, le bâtiment a été conservé mais elle a été aussi modernisée au fil des ans. Début 1900, elle récupère des joyaux littéraires comme L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et D’Alembert.

Biblioteca Nacional – Credit photo : Wikipédia

Quelques directeurs connus

Tout au long de son histoire, la bibliothèque a eu à sa tête des personnages importants tel que Augusto Belín Sarmiento qui a étudié à l’Université de Paris et a effectué le recensement des oeuvres présentes. Plus tard, l’écrivain Leopoldo Lugones devient directeur de l’établissement en 1915 jusqu’à sa mort. A sa suite, l’acteur Nicolás Coronado en fut le directeur. Aujourd’hui, une femme est à sa tête depuis 1993, Graciela Perrone.

Son activité aujourd’hui

Elle contient beaucoup de documents jusqu’à 20.000 pièces tout confondus. Vous pouvez voir le patrimoine qu’elle possède grâce à des collections spéciales et elle propose une large gamme de service pour le public comme les salles d’études ainsi que les services en ligne. Si vous aimez l’architecture ou les beaux bâtiments, je vous conseille cet endroit ! De même que pour les étudiants qui veulent travailler, c’est le lieu idéal !

Aujourd’hui, avec la présence du site internet, vous pouvez retrouver un catalogue en ligne de certaines œuvres et documents. Elle participe aussi nationalement à des réseaux éducatifs comme celui des Bibliotecas Escolares de la Republica Argentina (BERA).

Donc voici un endroit passionnant toujours en quête de développement et de diffusion du savoir dans le pays !

