Colomé, un vignoble d’inspiration française

Le vignoble français a une réputation déjà toute faite. Mais que connaissez-vous du vignoble argentin ? Sa réputation ne fait que croître au fil des ans. Aujourd’hui, l’Argentine est le 5ème producteur mondial viticole et le premier d’Amérique du Sud. Les argentins ont réussi en plus de la quantité de leur production à apporter de la qualité notamment grâce à la précieuse aide des français. Nous allons vous faire découvrir la Bodega Colomé.

Salta Route du vin – Photo : Wikipédia

La Bodega Colomé

Située dans la province de Salta à 20km de Molinos, la bodega Colomé a été fondée en 1830, par le gouverneur de Salta. Puis, sa fille a implanté à Colomé les vignes françaises Malbec et Cabernet Sauvignon. Aujourd’hui ces vignes appartiennent à Donald Hess. Donald et sa femme souhaitait un terroir parfait et un climat idéal pour faire du vin authentique et unique provenant d’Argentine. La majestuosité et la beauté de Colomé ont été les raisons pour lesquelles ils ont acheté le domaine en 2001.

Aujourd’hui, ils ont fait refleurir la bodega tout comme le village de Colomé. Hess avait aussi une responsabilité sociale face au village et ainsi il y a construit une église, un centre communautaire et des écoles. La bodega Colomé est référencée dans les vins haut de gamme et de haute qualité en Argentine. Elle récolte et élabore plus d’un demi million de litres de vin et exporte dans plus de 25 pays à l’international. L’ethnologue présent depuis 2005 à la bodega est un français, Thibault Delmotte, originaire de Bourgogne.

Le vignoble

Les vignobles sont situés dans la zone haute de Los Valles Calchaquíes, c’est la zone viticole la plus haute en altitude du monde. L’altitude est l’un des facteurs clé pour le développement de la vigne. D’abord avec une plus grande exposition solaire ainsi qu’une bonne amplitude thermique proche des 20 degrés entre le jour et la nuit, ces facteurs favorisent un développement équilibré et homogène du raisin ainsi qu’une maturation plus lente du raisin donnant au final un raisin plus savoureux, plus gouteux et coloré.

La bodega est dans une éthique agroécologique, c’est-à-dire que tous les habitants participent harmonieusement à enrichir cet écosystème pour le protéger. Ils utilisent des engrais organiques. Ils incorporent aussi une cosmovision ancestrale dans leur conduite agricole, les tâches vont être en concordance avec les rythmes de la lune, du soleil et des planètes. Tous ces efforts sont réalisés dans le but d’obtenir le meilleur raisin possible. La récolte du raison se fait à la main comme dans les grandes maisons françaises pour ne pas écraser le raisin. Les deux types de raisin présent sont le Malbec, d’origine française et le Torrontés, purement argentin.

Colomé, une expérience à part

Pour que vous puissiez profiter au mieux de cet endroit, un musée et la Casa del Fundador vous sont aussi proposés. Le musée ouvert en 2009 est unique. Il est dédié à l’oeuvre prestigieuse de l’artiste américain James Terruel. Le vignoble et l’art y sont mélés subtilement. La Casa del Fundador est l’endroit où Hess reçoit ses amis, des personnalités du milieu viticole et ses clients. La visite de la Casa, du restaurant et du musée est possible en journée. Vous ne pourrez pas y passer la nuit, vous devez vous diriger vers les villes de Molinos, Cafayate ou Cachi. Des visites guidées sont disponibles pour connaître tous les secrets de ce vin légendaire. Une dégustation de mets et vins vous est aussi proposé.

Pour conclure, l’agence Equinoxe vous recommande cet endroit avec sa vue imprenable. C’est une expérience unique au contact de la nature. Vous allez pouvoir vous ressourcer et refaire le plein d’énergie dans cet endroit si magique. Qu’attendez-vous pour allez à Colomé et découvrir de nouvelles saveurs ?

