Films du moment au cinéma argentin – Février 2017

Comme la culture d’un pays ne peut se dissocier de son cinéma, et pour vous tenir informés des films du moment, nous avons décidé de vous faire partager une sélection du meilleur du septième art à l’affiche en Argentine! Afin de faire preuve de la plus grande objectivité possible, nous faisons notre sélection en fonction des notes qu’ont obtenu ces films par divers critiques et spectateurs. Il ne s’agit donc pas (trop) de nos goûts personnels ! Il y en a en tout cas pour tous les goûts !

Nous vous proposons donc de découvrir les sorties du mois ainsi que les films les mieux notés toujours en salle. Au programme, des films internationaux, hollywoodiens mais aussi argentins !

Cliquez sur le titre du film pour découvrir sa bande-annonce.

Bonne séance !

Les films de la semaine et à venir

À partir de février vous pourrez découvrir ces films pour la toute première fois dans vos cinémas argentins préférés!

Genre : Drame. De Milagros Mumenthaler. Avec : Rosario Blefari, Carla Crespo

Origine : Argentine

Date de sortie : 2 février

Inès, photographe professionnelle, se décide à terminer un livre avant la naissance de son premier enfant. Ce travail photographique lié à ses souvenirs d’enfance renvoie toujours au même lieu: la maison familial du sud de l’Argentine qui a marqué sa jeunesse et forgé sa personnalité. C’est aussi là qu’a été prise la seule photo qu’Inès conserve encore d’elle et de son père avant qu’il ne disparaisse, victime de la dictature militaire. Cette photo est le point de départ d’un puzzle où se mêlent des fragments de mémoire qui nous font découvrir la relation d’Inès avec sa mère et son frère. (Source : Cinesargentinos)

Films étrangers

Genre : Suspense, Drame. De Asghar Farhadi. Avec : Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti

Origine : Iranie, France

Date de sortie : 9 février

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.. (Source : Cinesargentinos)

Genre : Biopic, Drame. De : Pablo Larraín. Avec : Natalie Portman, Peter Sarsgaard

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 23 février

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut. (Source : Cineargentinos)

Les films actuellement en salle Meilleures notes, meilleures critiques, voici une petite sélection des films les plus appréciés du moment en Argentine. Films argentins

Genre : Suspense, Drame. Avec : Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia

Origine : Argentine, Espagne

Date de sortie : 19 janvier

Hiver 1978. Le fils unique d’une famille décède dans un accident de chasse et on accuse Salvador. Ce terrible évènement affecte le jeune homme à un tel point qu’il devient un homme solitaire et dangereux. La vie de sa soeur, Sabrina, est aussi détruite par cet évènement. Des années plus tard, Salvador vit isolé en Patagonie et reçoit la visite de son frère Marcos qui voyage avec sa femme Laura. Ils souhaitent vendre les terres du passé mais Salvador n’est pas disposé à accepter ce qu’ils proposent. (Source : Cineargentinos)

Genre : Drame. Avec : Diego Echegoyen, Carlos Eisler

Origine : Argentine

Date de sortie : 19 janvier

Quatre amis d’une trentaine d’années se réunissent après avoir passé du temps sans s’être vu afin de regarder la final du mondial de football du Brésil 2014 entre l’Argentine et l’Allemagne. Après en avoir débattu, ils décident de faire un pari. Si l’Argentine perd, deux d’entre eux racontent une vérité que les autres ne connaissent pas. Si l’Argentine gagne, les deux autres racontent leurs vérité. La tension est palpable, les vérités ne peuvent se contenir jusqu’à la fin du match ce qui fait éclater les vrais tensions qu’ils y a entre eux. (Source : Cineargentinos)

Films étrangers

Genre : Drame. De : Xavier Dolan. Avec : Marion Cotillard , Vincent Cassel, Gaspard Ulliel

Origine : Canada, France

Date de sortie : 19 janvier

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine.

Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.(Source : Cinesargentinos)

Genre : Familiale, Aventures. Avec : Dwayne Johnson

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 19 janvier

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l’Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi…

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves… En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle a toujours cherchée : elle-même. (Source : Cinesargentinos)

Genre : Science-Fiction. Avec : Michael Fassbender. Marion Cotillard

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 19 janvier

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle. Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers. (Source : Cinesargentinos)

On n’hésite pas à aller faire un tour au ciné ! On y est bien au frais, et on peut rêver… !