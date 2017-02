La Saint-Valentin 2017 à Buenos Aires

Les Argentins fêtent aussi le 14 février, el « Dia de los enamorados« , au cours duquel ils passent un moment à deux, nous sommes donc venus dans cet article vous écrire quelques idées de soirée romantique ou atypique à Buenos Aires. Si vous souhaitez passer une soirée inoubliable, particulière et incroyable avec votre bien-aimée, voici nos propositions ….

Coeur de Saint-Valentin en M&M’s – Photo : Wikipédia

Soirée romantique

Le Notorious

Vous êtes plutôt ambiance Jazz ? Rendez-vous au Notorious pour profiter de l’hommage à Billie Holiday à 21h30 avec Zeppa Trío et Luciana de Rissio. En effet, ce bar à l’ambiance romantique saura vous faire passer une excellente soirée au rythme du jazz, en dégustant un petit plat ou tout simplement devant un bon verre.

Où ? Avenida Callao 966 – Microcentro

Combien ? $$

Le Verne

Envie de changer d’horizon? Que diriez-vous de vous plonger dans l’univers de Jules Verne pour profiter de la carte de cocktails de création propre du Verne Club ?! Ils seront réalisé devant vos yeux (pour les chanceux qui auront une place au bar) tel un show pour vous éblouir ! Pour les autres, c’est sur les canapés et fauteuils de cuir que se déroulera la soirée dans une ambience tamisée. En effet, ce lieu plutôt branché vous permettra de passer une soirée inoubliable entre amoureux.

Où ? Avenida Medrano 1475 – Palermo

Combien ? $$

Soirée atypique

Le Teatro Ciego

Dîner dans le noir vous l’avez déjà fait ? Jamais ? Alors le Teatro Ciego est fait pour vous ! De l’entrée au dessert, vous mangerez dans le noir total ! Cela sera difficile de vous faire les yeux doux pendant le repas mais vous avez d’autres sens non? Seront à l’honneur le toucher, l’odorat, l’ouïe, le goût (et pour certains leur 6ème sens) pour cette soirée que vous n’êtes pas prêts d’oublier. C’est aussi à l’aveugle que vous vivrez un Show que vous ne pourrez oublier ce si tôt ! Pour conclure, une expérience atypique pour de nouvelles sensations!

Où ? Zelaya 3006 – Abasto

Combien ? $$$

Le Te Mataré Ramirez

Une Saint Valentin atypique qui fait chaud aux papilles, mais pas seulement… Le restaurant Te mataré Ramirez, en plein coeur de Palermo, en plus de vous proposer des mets aphrodisiaques sur une carte d’inspiration méditerranéenne et asiatique qui vous inspirera des folies, propose un show de tango érotique sous les lumières tamisées d’une ambiance caliente. On vous laisse découvrir le menu sur place (mystère oblige), mais nous pouvons vous garantir une nuit des plus « pimentées »!

Où ? Gorriti 5054 – Palermo Soho

Combien ? $$$

