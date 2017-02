Les hotels thématiques au coeur de Buenos Aires

Vous venez séjourner quelque temps à Buenos Aires et vous désirez un hôtel qui vous fasse vivre une véritable expérience ? Et bien vous n’êtes pas seul ! Les hôtels thématiques fleurissent dans la Capitale face à une demande croissante, ainsi nous vous avons préparé une petite sélection… Cliquez sur le nom de l’hôtel pour vous rendre sur son site.

Plaza Congresso – Photo : Wikipédia

Un hôtel 5 étoiles, dédié à l’un des clubs de football mythique de Buenos Aires ! L’hôtel Boca Juniors offre une expérience unique. Dans une architecture moderne et un design aux couleurs du club, l’établissement a été distingué pour l’excellence de ses services. Même un petit musée vous y attendra …

Idéalement situé dans la plus belle zone de Buenos Aires, Recoleta, l’Art Hotel combine toutes les caractéristiques d’un hôtel de charme à l’européenne, au sein d’un édifice datant de plus d’un siècle. Le rez-de-chaussée accueille une galerie d’art, tandis que les 36 chambres de l’hôtel sont décorées de statues, peintures et photos d’artistes argentins. L’Art Hotel est un établissement raffiné, élégant, simple, disposant d’infrastructures modernes. Il vous assure un séjour très agréable dans la capitale.

Palo Santo, est un hôtel boutique dans le « Green luxe ». Il est situé à Palermo et vous propose un service d’e qualité pour que vous puissiez vivre la meilleure expérience dans la ville. En effet, avec une architecture moderne qui mélange matériaux nobles et de nombreuses plantes, plus de 800, cet hôtel est incroyable ! Outre un mur végétal, une fontaine de 18 mètres s’écoule d’une plafond jusqu’à l’accueil. Vous trouverez notamment des chambres spacieuses, moderne où tout est pensé et réfléchi pour votre bien-être et votre confort. L’hôtel a reçu en 2013 le premier prix du Concours d’Hôtels les plus verts comme étant le Meilleur Projet d’Hôtel Ecologique !

Palo Santo – Photo : Equinoxe Argentina

L’hôtel du tango par excellence. Des cours tous les jours pour ceux qui le souhaitent, une ambiance feutrée, un excellent restaurant : cet hôtel 5 étoiles est reconnu internationalement. Par ailleurs, l’hôtel propose une boutique d’art et d’objets liés au tango, des spectacles réguliers et des visites de la ville sur le thème de cette danse.

Harmonie, tranquillité et chaleur. Casa Calma, c’est l’hôtel, que dis-je, l’autel du bien être, le tout à un prix abordable. Par conséquent, une attention toute particulière vous sera portée. Petit-déjeuner au lit sans supplément, chambres tout confort, avec jacuzzi… Ainsi, l’hôtel se veut impeccablement propre avec une décoration relaxante : bambou, oseille, salles très illuminées, prédominance du blanc… Bref, les gens choisissent souvent cet hôtel lorsqu’ils reviennent d’une longue grande boucle éprouvante à travers l’Argentine, pour s’offrir un havre de paix.

