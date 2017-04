AGENDA CULTUREL de Buenos Aires du 31 mars au 7 avril

Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Visite guidée | Buenos Aires Photo Tour : Venez découvrir pendant 3h Buenos Aires à travers votre objectif ! Pour revenir avec des photos sublimes de la capitale, vous serez en compagnie d’un photographe professionnel qui vous montrera les meilleurs spots dans la capitale. Vous repartirez avec des clichés uniques … Mais attention, vous devez vous inscrire avant sur ce site pour y participer car les places sont limitées.

Où et quand ? Plus d’informations sur le site officiel – Mardi 4 et jeudi 6 avril

Combien ? A partir de 500 ARS

Visite guidée | City Tour et déjeuner : Découvrez pendant 5h les principaux sites touristiques de la capitale en bus. Des quartiers historiques au stade de La Boca, vous allez en prendre plein les yeux. A la fin du tour, vous vous rendrez au Club del Progreso, le plus ancien club d’Amérique du Sud pour y déguster un déjeuner d’exception. Mais attention, vous devez vous inscrire avant sur ce site pour y participer car les places sont limitées.

Où et quand ? Plus d’informations sur le site officiel, du lundi au samedi.

Combien ? A partir de 550 ARS

Buenos Aires – Photo : Equinoxe Argentina

[EXPOSITIONS]

El Cuarto Mundo | Expo : A travers 3 axes culturels forts, la collection d’objets présentés ici vous fera voyager dans le monde andin du sud puis vers les missions jésuites et enfin aux portes de l’Atlantique avec Buenos Aires. Vous aurez alors sous les yeux le patrimoine du XVI au XIXème siècle pour mieux comprendre notre environnement actuel. Laissez-vous tenter …

Où et quand ? Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, Suipacha 1422 – Du mardi au vendredi de 12h à 18h, les weekends et jours fériés de 11h à 17h

Combien ? A partir de 2 ARS, gratuit le mercredi

Antonio Berni | Expo : L’expo retrace la carrière artistique d’Antonio Berni avec 222 dessins! De ses premiers paysages près de Rosario jusqu’aux croquis pour la fresque dans la chapelle de San Luis Gonzaga. Beaucoup d’œuvres différentes sont représentées pour mieux le comprendre lui et son univers ! Venez en profiter …

Où et quand ? MAMBA, Av. San Juan 350 – Du mardi au vendredi de 11h à 19h et les weekends de 11h à 20h

Combien ? A partir de 20 ARS, gratuit les mardis

Missions Jésuites – Photo : Wikipédia

[FERIAS et FESTIVALS]

Food Fest BA : Retrouvez le Food Fest à Buenos Aires ! Des food trucks sont regroupés pour vous faire goûter leur cuisine. Vous retrouverez les meilleurs du pays, de la musique, des activités culturelles, des artistes de rues … Un bon moyen pour passer un bon moment en famille ou entre amis, vous allez devenir accro !

Où et quand ? La Rural, Accès par Av. Sarmiento 2704 ou Av. Santa Fe 4201 ou Juncal 4431 – Vendredi 31 et samedi 1 avril de 12h à 23h

Combien ? Activité gratuite

Nuestro Perros : Venez découvrir l’évènement le plus important de la région sur les chiens. Vous allez pouvoir participer à des activités avec les animaux et découvrir les dernières nouveautés sur le marché pour votre animal. Venez en famille ou entre amis, vous allez passer un bon moment avec le meilleur compagnon de l’Homme !

Où et quand ? La Rural, Accès par Av. Sarmiento 2704 ou Av. Santa Fe 4201 ou Juncal 4431 – Du 5 au 9 avril de 10h à 20h

Combien ? Activité gratuite

[CONCERTS et SOIRÉES]

Música en Bares Notables | Ricardo Culota et Leopoldo Deza : Ce weekend venez profiter d’un groupe de musiciens en live dans un bar emblématique de la capitale ! Cette semaine, nous vous proposons d’aller écouter Ricardo Culota et Leopoldo Deza ! Ce duo composé d’un pianiste et d’un trompettiste interprètent des mélodies connues, des classiques et des chansons populaires de la musique argentine ! Allez faire un tour, vous allez passer une bonne soirée …

Où et quand ? Clásica y Moderna, Avenida Callao 892 – Vendredi 31 mars à 0h30

Combien ? Activité gratuite

Manette de Playstation – Photo : Flickr – Joey

Musique de jeux vidéos en live : Power Up est un groupe latino-américain qui interprète des musiques de jeux vidéos et dessins animés en live pour un show spectaculaire. De Sonic, Megaman en passant par Dragon Ball, Zelda et bien sûr Mario Bros, une bonne soirée s’annonce ! Geek ou non, on connaît tous ces musiques légendaires …

Où et quand ? Niceto Club, Niceto Vega 5510 – Vendredi 7 avril à 21h

Combien ? A partir de 200 ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Cinéma | Cycle italien : L’histoire du cinéma italien regorge de moments plus inoubliables les uns que les autres. Des portraits, des scènes, des visages qui restent dans nos mémoires … Ce mois-ci venez découvrir ou redécouvrir les classiques du cinéma italien sur grand écran. Ce vendredi, profitez de la projection du film La Ciudad Ideal de Luigi Lo Cascio. Les salles obscures vous appellent …

Où et quand ? Casa de la Lectura, Lavalleja 924, vendredi 7 avril à 19h

Combien ? Activité gratuite

Le Cirque du Soleil | Sep7imo Día : On ne refait plus la renommée du Cirque du Soleil. La qualité de leurs prestations est exceptionnelle et le talent de ces artistes vous impressionnera. Ce spectacle est d’une finesse incroyable, il vous en mettra plein les yeux ! Si vous souhaitez passer une bonne soirée, prenez vos places, n’attendez plus !

Où et quand ? Stadium Luna Park, Avenida Madero 420– Tous les jours jusqu’au dimanche 14 mai à 12h et à 21h

Combien ? A partir de 680 ARS

Bonne semaine à tous !

