Au alentour de Bariloche : Faire du ski sur le Cerro Catedral

Du ski en Argentine ? Mais oui, tout est possible ! Alors que l’hiver se rapproche à grands pas, vous pouvez commencer à prévoir votre séjour au ski ! L’Argentine dispose de nombreuses stations de ski pour la pratique de vos sports hivernaux. Zoom sur la plus réputée d’entre elles: Le Cerro Catedral.

Une attraction touristique

Situé à 20km de la ville de Bariloche, d’une altitude entre 1030 et 2100 mètres au dessus du niveau de la mer, le Cerro Catedral est une station très connue en Amérique Latine. Hautement fréquenté par les célébrités du showbiz et la bourgeoisie locale, elle reçoit chaque année des milliers de visiteurs. La plupart sont par ailleurs des brésiliens venus tout droit de Río, São Paulo ou Porto Alegre pour s’adonner aux joies de la glisse.

Sa particularité est d’être moderne et dynamique, toujours à la pointe de la technologie. Ainsi, cela permet aux visiteurs de pratiquer toujours plus d’activités facile d’accès avec un confort qui s’améliore d’année en année. Ainsi, ses 600 hectares de terrain praticable et ses 103 km de pistes bénéficient de nombreux points de connexion à travers les remontées mécaniques pouvant transporter jusqu’à 35 000 skieurs par heure !

Les 53 pistes sont pour la plupart de niveau intermédiaire, notamment pour permettre aux groupes de skier ensemble, quelque soit leur niveau. Mais le sommet Princesa reste le plus adapté pour les skieurs intermédiaires. Les pistes Seis, Del Bosque et de la Garganta représentent une difficulté plus élevée pour les débutants, alors que les pistes Las Nubes et Carlitos sont plus rudes et demandent une plus grande expérience. Depuis le sommet, vous profiterez d’une magnifique et extraordinaire vue panoramique sur la région.

Services et Activités

Le Cerro Catedral s’est modernisé au fil des années avec l’évolution des sports d’hiver, afin de permettre à tous les visiteurs de pratiquer des activités de montagne variées. Ainsi, en plus du ski classique, vous pouvez entre autres faire du hors piste, du trekking, et les adeptes du ski acrobatique (ski freestyle) ou snowboard ont accès au snowpark composé de bosses, tremplins, et barres de slide. Des évènements particuliers sont également organisés comme des descentes aux flambeaux, et une importante zone de services comprenant notamment restaurants, boutiques souvenirs, écoles de ski, discothèque sont à votre disposition.

Mais la station ne représente pas qu’un intérêt en période hivernale ! En effet, au cours des autres saisons, vous sont proposés des activités variées comme des excursions à pied, à cheval ou en vélo tout terrain, du trekking, parapente etc. Tout est mis en place pour vous faire profiter des vues les plus incroyables sur les hauteurs.

La saison de ski du Cerro Catedral devrait débuter d’ici juin, pour plus d’informations rendez-vous sur le site.

