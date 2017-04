Activités de neige à Ushuaïa

Partez à la découverte d’Ushuaïa d’une manière différente par ses activités sous la neige avec ces 6 parcours insolites! Depuis les balades en raquettes, en passant par les chiens de traîneaux et jusqu’au kayak sur un lac, voici quelques idées pour votre voyage au bout du monde! Le froid et la neige vous appellent!



Ushuaia Fin del Mundo-Source : Wikimedia

Aventura Blanca

La balade commence dans une vallée enneigée tirée par des chiens de traîneaux, les Huskies. Ouvrez bien les yeux car vous longerez un ancien chemin de bûcherons au milieu de cette forêt centenaire. Après avoir eu froid, vous pourrez vous réchauffer dans un refuge autour d’un bon gâteau au chocolat dans une petite cabane chauffée au bois. La balade reprend ensuite mais cette fois-ci en raquettes pour rejoindre la vallée d’une manière différente et ludique. Il faut savoir que vous pourrez avoir de la neige jusqu’à un mètre de hauteur mais ça apportera encore plus de fun.

Kayak sur le lago escondido

Cette activité est assez insolite. Cette excursion se fait sur un magnifique lac : le lago escondido (lac caché). Ce nom vient du fait qu’il est enclavé dans la cordillère des Andes dans une vallée profonde. A bord de votre petit kayak, vous pourrez admirer à votre rythme les paysages merveilleux lors d’une balade de 40 minutes. Il est possible d’observer l’action des castors sur les arbres. Ils construisent ainsi des barrages et créent un nid pour loger leur famille. Après la balade sur le lac, vous rejoindrez un refuge qui se trouve au cœur de la vallée de Lobos. Prenez ainsi votre déjeuner et reprenez des forces!

Nuit des pionniers

Vous voulez profiter d’une nuit magique? Partez à l’aventure, lampe frontale sur la tête, raquettes aux pieds au milieu de la forêt obscure. Vous pourrez découvrir une autre partie du paysage, dans toute son intimité. Alors venez vous laisser bercer par le silence de la nuit, tout en écoutant les histoires des ancêtres passés par ces chemins. Ecoutez par exemple à l’intérieur d’une cabane l’histoire des pionniers de l’île qui ont forgés ces paysages ou encore l’histoire du premier homme qui a relié Ushuaïa au reste du monde. Bien-sûr, la balade se termine par un dîner chaud autour du feu. Cette expérience de nuit est unique en son genre et est une véritable connexion avec l’environnement extérieur. Un vrai mélange d’histoires et de saveurs!

Divertissement dans la neige

Découvrez la motoneige à travers la valle Hermoso. Parmi ces motos, une d’entre elle est équipée d’une banane gonflable similaire à celles trouvées sur les plages. La vitesse et l’adrénaline sont les sensations de cette activité. Une fondue au fromage vous attend ensuite au chalet pour le déjeuner. Après ce petit repos vous reprendrez la route avec vos skis au pieds, raquettes ou vélos de neige et ils vont amèneront directement vers le lieu du goûter avec fondue au chocolat, vin chaud et liqueurs. Cette activité peut être également faite la nuit selon vos préférences.



Ushuaia et la neige- Source : Wikipedia

Aventure Nomade

Vivez l’aventure extrême avec cette balade lors d’un trekking en raquettes et apprenez en plus sur l’histoire des anciens qui ont parcouru le même chemin. Cette escapade est l’occasion de voir de nombreux paysages tels que la forêt, la vallée, les fleuves, les lagunes de glace ainsi que les barrages de castors. Enfin prenez une bière artisanale au bar de la montagne avant de finir cette belle journée.

Snow Park

Cette activité permet de prendre des leçons de ski, snowboard et d’avoir accès à 2 sessions de trampoline et de luge qui vous permettront de vous amuser. Des professionnels de la glisse seront à votre disposition pour faire de vous de grands champions! Petit plus : les classes sont personnalisées et vous ne serez pas plus de 4 personnes par instructeur. De plus, ils vous apprendront quels sont les meilleures pratiques concernant l’équipement, l’échauffement et les techniques basiques de glisse. Après la glisse, ne vous en faites pas vous aurez de quoi vous ressourcer au bar de la montagne avec des spécialités argentines comme les empanadas et bières locales.

