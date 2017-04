AGENDA CULTUREL de Buenos Aires du 28 avril au 5 mai 2017

Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Joueuse de Polo – Source : Wikimedia

Sortie | Match de Polo

Venez assister au match de polo entre l’Argentine et l’Uruguay. Pour l’équipe d’Argentine, le joueur emblématique de ce match est Adolofo Cambiaso, joueur de polo argentin et considéré comme le meilleur joueur du monde. Pour l’équipe d’Uruguay, le joueur emblématique est David Stirling. Ce match est d’autant plus important qu’il entre dans la compétition de la « Copa de las Naciones ».

Où et quand ? Samedi 29 avril 2017 à 19h, Campo de Polo de Palermo, Avenida del Libertador et Avenida Dorrego, Buenos Aires

Combien ? A partir de 120 ARS

Balade | Villa Ortúzar : Historia del Palomar

Cette balade est l’occasion de découvrir un nouveau quartier qui est le quartier Villa Ortúzar. Les premiers habitants de ce quartier furent des pères jésuites. Un bienfaiteur, nommé Ortúzar acheta des terrains dans le quartier. Il fit construire sa maison et installa des grands pigeonniers, c’est pourquoi sa maison est connue sous le nom de « El Palomar de Villa Ortuzar« . Promenez-vous sur le place du 25 de Agosto, du côté de l’église San Roque et terminez par l’église Siriana.

Où et quand ? Samedi 29 avril 2017 à 15h, Charlone y 14 de Julio, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[EXPOSITIONS]

David Bowie – Source : Flickr

Exposition | David Bowie by Mick Rock

Cette exposition rend hommage au célèbre chanteur David Bowie décédé récemment en janvier 2016. Mick Rock, photographe britannique devint le photographe officiel de David Bowie suite à une première session de photos avec l’artiste. Mick Rock est connu pour ses emblématiques photos de légendes de rock and roll comme Queen, Lou Reed ou encore Iggy Pop, ce qui fait de lui « l’homme qui photographie le rock ».

Où et quand ? Du Jeudi 4 mai 2017 au Dimanche 28 mai 2017, La Rural, Avenida Sarmiento 2704, Palermo, Buenos Aires

Combien ? A partir de 115 ARS

Exposition | Gaston Pérsico : La música es mi casa

L’oeuvre de Gaston Pérsico combine l’art visuel, la poésie, la musique et le graphisme dans cette exposition. Son projet a gagné le programme « Plataforma Futura » qui se concentre sur l’expérimentation et le croisement de différentes disciplines. Originalité et diversité sont au rendez-vous!

Où et quand ? Du Mardi au Dimanche jusqu’au 31 août 2017, MALBA, Avenida Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[FERIAS et FESTIVALS]

Tacos – Source : Fickr

Feria | Gastronomía

Avec plus de 100 stands, concours, cours de cuisine et shows en live, cette feria représentera les différentes cultures et collectivités qui cohabitent dans la ville de Buenos Aires. Une grande nouveauté cette année est le « Dasafío de cocineros de las colectividades ». Un concours qui se déroulera en 3 étapes plus une finale durant laquelle sera élu un chef . Des masterclasses seront disponibles pour les spectateurs si vous êtes fan de gastronomie.

Où et quand ? Samedi 29 avril de 13à 22h, Bolivar et Avenida de Mayo, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Feria | Feria del libro

La Noche de la Feria aura lieu le samedi 29 avril afin de lancer cette 43 ème édition de la feria du livre. Venez assister à des spectacles, des activités spéciales et beaucoup de surprises.

Où et quand ? Samedi 29 avril à partir de 21h, La Rural, Avenida Sarmiento 2704, Palermo, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Pour plus d’infos : voir ici

[CONCERTS et SOIRÉES]

Concert de Sting – Source : Wikimedia

Concert | STING

L’ex-chanteur et bassiste du groupe de rock britannique « The Police » atterrit dans la ville de Buenos Aires afin de donner un spectacle incroyable. Venez assister à ce concert puissant très convoité par les nombreux fans du chanteur et vous remémorer les grands succès de Sting, à la fois en solo et lorsqu’il était dans son groupe « The Police ».

Où et quand ? Jeudi 4 mai 2017 à 22h, Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101, Palermo, Buenos Aires

Combien ? A partir de 1140 ARS

Concert | Rosana

La chanteuse revient en Argentine et présente son nouveau disque » En la memoria de la piel ». L’occasion de découvrir ou de re-découvrir cette chanteuse espagnole qui a vendu plus de 6 millions de disques dans le monde et a donné plus de 500 concerts depuis la sortie de son premier disque « Lunas Rotas ».

Où et quand ? Vendredi 5 mai 2017à 21h au Teatro Gran Rex, Avenida Corrientes 857, Centro, Buenos Aires

Combien ? A partir de 605 ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

BAFICI – Source : Flickr

Cinéma | BAFICI

Le festival BAFICI présente ce vendredi un film dramatique français de Stéphane Brizé : Mademoiselle Chambon. Avec Vincent Landon et Sandrine Kiberlain, ce film retrace l’histoire d’amour entre une institutrice d’école et le père d’un élève, maçon. Venez vous faire plaisir devant un film français!

Où et quand ? Le 28 avril à 13h30 au village Recoleta, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Pour plus d’infos : voir ici

Spectacle | La puerta de al lado

« La Puerta de al lado » est une comédie française sous la direction de Ciro Zorzoli. L’histoire de cette comédie est une histoire entre 2 voisins qui se détestent. Elle est psychologue, très structurée et ne sort pas beaucoup. Lui est gérant marketing, sociable et aime la vie. Vivez leurs aventures et suivez leur péripéties!

Où et quand ? Jusqu’au lundi 8 mai 2017, Paseo la Plaza, Avenida Corrientes 1660, Buenos Aires

Combien ? A partir de 550 ARS

Bonne semaine à tous !

