AGENDA CULTUREL de Buenos Aires du 14 au 21 avril

Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Balade | San Telmo

Balade au cœur du quartier de San Telmo et promenade pour découvrir le monde de la BD. Promenez-vous devant différentes statues qui font revivre ces personnages imaginaires tels que Mafalda, Clemente, Isidoro Cañones, Patoruzú jusqu’àu moderne Gaturro.

Où et quand ? Au croisement entre Defensa et Chile, le vendredi 14 avril à 15h

Combien ? Gratuit ici

Gastronomie | Patio de los lecheros

A la recherche d’un cadre insolite ? Ici, vous serez dans une ancienne station de train qui s’appelait « Caballito » et qui permettait autrefois d’apporter le lait depuis les champs jusqu’à l’intérieur du pays. Ensuite, en 1961, lorsque la vente de lait sans processus de pasteurisation a été interdite, cet endroit a été abandonné. Et maintenant, depuis 2016, ce patio et les environs sont en grande transformation et familles et amis peuvent dorénavant se rassembler avec une proposition gastronomique et culturelle. Plusieurs activités comme les foodtrucks, mini-marchés, kermesse, intervention artistique sont disponibles!

Où et quand ? Av. Donato Álvarez y Bacacay. Du 8 avril au 31 décembre. Les samedis et dimanches de 12h à minuit.

Combien ? Entrée gratuite

[EXPOSITIONS]

Yves Klein | Ex po

Cette rétrospective de l’artiste français Yves Klein rassemble à Buenos Aires plus de 70 œuvres parmi les plus emblématiques de sa collection. Alors venez découvrir les œuvres du créateur d’une nouvelle couleur dans l’histoire de l’art, le IKB, International Klein Blue.

Où et quand ? ? Du 18 mars 31 juillet 2017 à la fondation PROA, Av. Pedro de Mendoza 1929

La Boca, Caminito, Buenos Aires

Combien ? Entrée générale à partir de 50$, étudiants à partir de 30$, retraités à partir de 20$ et gratuit pour les moins de 12 ans.

Expo | Vivian Maier

Cette exposition reprend des photos de l’artiste sur des scènes de vie quotidiennes et urbaines. Par curiosité, Vivian Maier, nourrice venant de Chicago a laissé après sa mort plus de 120 000 photos dont certaines que vous pourrez admirer à la fototeca latinoamericana de Buenos Aires.

Où et quand ? ? Tous les jours sauf le mercredi de 12h à 20h jusqu’au 11 mai. Fototeca Latinoamericana. FOLA, Godoy Cruz 2620, Buenos Aires

Combien ? Entrée générale à partir de 70$, étudiants et retraités à partir de 35$ et gratuit pour les moins de 12 ans.

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria | Feria de Mataderos

Comme tous les dimanches, rendez-vous à la fête de l’artisanat et des traditions populaires en Argentine ! Cette feria a pour but de faire connaître les racines argentines à travers le folklore et l’artisanat. Ainsi, vous aurez accès à une multitude d’ateliers, discussions, expositions et dégustation de nourriture régionale comme par exemple les fameuses empanadas, grillades et pâtisseries. Envie d’une petite danse? Rejoignez donc le groupe de danseurs et montrez tous vos talents !

Où et quand ? ? Dimanche 16 avril de 11h à 19h, Mercado Nacional de Hacienda, Av. Lisandro De La Torre Y Av. De Los Corrales

Combien ? Gratuit

Festival de Cinema | BAFICI

Pour la 19ème édition du festival de cinéma indépendant, la ville de Buenos Aires se transforme en cinéma à ciel ouvert avec 32 lieux de projection dans toute la ville, avec plus de 400 films venant de 5 continents. Vous pourrez donc partir à la découverte des quartiers de Buenos Aires, et opter pour le ciné en plein air (entre autres) dans les différents quartiers de la ville. Enfin, le festival possède un jury international et national qui remet de nombreux prix dans les différentes catégories présentées.

Cinéphiles : le cinéma vous attend !

Où et quand ? ? 19 au 30 avril 2017 dans plus de 30 lieux dans Buenos Aires

Combien ? 45$ entrée générale et 30$ pour étudiants et retraités

Gastronomie | Buenos Aires Food week

Manger de la grande cuisine à prix accessible : voici le pari de la Food Week à Buenos Aires. A travers 50 restaurants exclusifs, vous pourrez déguster une cuisine sophistiquée à travers toute la ville! Le petit plus : la banque alimentaire argentine est partenaire de cet événement et vous avez la possibilité de contribuer lors de l’addition à la lutte contre la faim en Argentine.

Où et quand ? Différents restaurants dans la ville du 17 au 30 avril

Combien ? à partir de 240$ pour le déjeuner et 390$ pour le dîner

[CONCERTS ET SOIRÉES]

Soirée | La bomba del tiempo

Cette édition spéciale apporte un peu d’ambiance dans la ville de Buenos Aires au rythme des percussions et de la musique. Depuis 11 ans cette bande de percussionnistes a déjà partagé ce spectacle avec 5 millions de personnes. De plus, l’improvisation et la nouveauté rendent ce spectacle intéressant. Ce spectacle est fait pour vous car la bande improvise sur scène selon l’énergie de l’audience. Chaque show est donc unique !

Où et quand ? ? Samedi 15 avril à 18h à Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131 et tous les lundis de 19h à 22h

Combien ? A partir de 135$

Concert | Nicolás Ospina

Musicien colombien, Nicolás Ospina interprète son nouvel album « Girando para atrás ». Après Sydney, New York et Barcelone, Nicolás Ospina débarque donc à Buenos Aires pour montrer son talent à la fois de chanteur, pianiste et compositeur de jazz.

Où et quand ? Samedi 15 avril à 19h à Usina del Arte, Augustin Caffarena, La Boca, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

[THEATRE-SPECTACLE-CINEMA]

Spectacle | Música en Bares Notables

Ce samedi c’est un trio composé de la chanteuse Eliana Sosa, du pianiste Juan Pablo Gallardo et du trompettiste Roberto Decarre qui prend place dans le bar Iberia. Ils y interpréteront des morceaux de Tango et Folklore pour fêter le talent et la tradition d’Argentine, d’Amérique du sud et du monde. C’est donc l’occasion de voyager!

Où et quand ? ? Samedi 15 à 21h au Bar Iberia, Avenida de Mayo1196, Montserrat

Combien ? Entrée gratuite

Cinéma | El ciné de François Ozon

François Ozon, souvent considéré comme le Almodovar français présente ici de manière satirique le film « En la Casa » où les protagonistes brillent par leur interprétation. Ce film est également divertissant, drôle et a reçu de nombreux prix comme par exemple 6 césars en 2013.

Où et quand ? Dimanche 16 avril à 19h au Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, av. Del Libertador 8151

Combien ? Gratuit

Bonne semaine à tous !

