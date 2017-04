AGENDA CULTUREL de Buenos Aires du 7 au 14 avril

Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Visite guidée | Buenos Aires mystérieuse : A bord d’un bus, vous allez visiter, pendant 3h, les lieux des légendes urbaines et des histoires de crimes présent dans les différents quartiers de la capitale … Êtes-vous prêt à découvrir Buenos Aires sous un autre œil ? Mais attention, vous devez vous inscrire avant sur ce site pour y participer car les places sont limitées.

Où et quand ? Plus d’informations sur le site officiel – Vendredi 7 et vendredi 14 avril

Combien ? A partir de 200 ARS

Visite guidée | Stade de River Plate : Venez découvrir le fameux stade de River Plate dans le quartier de Nuñez. Vous allez pouvoir prendre des photos du terrain et repartir bien sûr avec un souvenir de la boutique officielle ! Une visite unique pour tout passionné de football! Mais attention, vous devez vous inscrire avant sur ce site pour y participer car les places sont limitées.

Où et quand ? Plus d’informations sur le site officiel, du lundi au dimanche

Combien ? A partir de 900 ARS

Stade River Plate – Photo : Wikipédia

[EXPOSITIONS]

Instrumentos musicales notables | Expo : Venez découvrir une collection unique d’instruments de musique restauré ! Après plus de 10 ans de travail, de recherche et de restauration, ils dévoilent une exposition avec des pièces de grande qualité. C’est exceptionnel pour l’Amérique Latine ! Un petit bijou à découvrir de toute urgence …

Où et quand ? Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, Suipacha 1422 – Du mardi au dimanche de 11h à 19h

Combien ? A partir de 10 ARS, gratuit le mercredi

El Museo de los Mundos imaginarios | Expo : Plusieurs artistes se sont regroupés pour travailler sur l’imaginaire. Ils se sont inspirés du livre de Borges « El libro de los seres imaginarios ». Des jeux d’eau, de lumière vous feront retomber dans l’imaginaire … Entre contemplation, participation, fascination devant les scènes oniriques, vous serez transporté dans un autre monde … Ce sont les derniers jours pour cet expo, dépêchez-vous !

Où et quand ? Centro Cultural Recoleta, Junín 1930 – Les mardis de 13h30 à 20h30, du mercredi au vendredi de 13h30 à 22h et les weekends de 11h30 à 22h

Combien ? Activité gratuite

Violons – Photo : Wikipédia

[FERIAS et FESTIVALS]

Feria de San Telmo : Vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche ? Venez découvrir ou redécouvrir la Feria de San Telmo ! Vous y verrez de nombreuses curiosités ou antiquités mais aussi des danseurs de tango dans la rue, des statues vivantes, et des orchestres venus pour vous divertir. Voici un bon moyen de s’occuper en famille ou entre amis !

Où et quand ? Plaza Dorrego jusque sur la rue Defensa – Tous les dimanches de 10h à 17h

Combien ? Activité gratuite

Nuestro Perros : Venez découvrir l’évènement le plus important de la région sur les chiens. Vous allez pouvoir participer à des activités avec les animaux et découvrir les dernières nouveautés sur le marché pour votre animal. Venez en famille ou entre amis, vous allez passer un bon moment avec le meilleur compagnon de l’Homme !

Où et quand ? La Rural, Accès par Av. Sarmiento 2704 ou Av. Santa Fe 4201 ou Juncal 4431 – Du 5 au 9 avril de 10h à 20h

Combien ? Activité gratuite

[CONCERTS et SOIRÉES]

Música en Bares Notables | Ceci Méndez y Sebastián Luna : Ce weekend venez profiter d’un groupe de musiciens en live dans un bar emblématique de la capitale ! Cette semaine, nous vous proposons d’aller écouter Ceci Méndez y Sebastián Luna ! Cette chanteuse et ce guitariste compositeur vous présentent de la musique du folklore latino–américain et leurs propres compositions. Allez faire un tour, vous allez passer une bonne soirée …

Où et quand ? El Símbolo, Avenida Corrientes 3787 – Samedi 08 avril à 21h

Combien ? Activité gratuite

Le Barbaro Bar – Photo : Flickr – Barbaro Bar Bar Notable

Claudio Tano Marciello : Venez retrouver sur scène l’emblématique guitariste du groupe Almafuerte, un des meilleurs du pays ! Il débarque sur la scène du Cinéma Rock pour vous faire découvrir les chansons de son nouvel album. D’autres groupes seront invités pendant le concert. Quoi de mieux pour passer une bonne soirée à danser et chanter …

Où et quand ? Cinéma Rock Zárate, Ameghino 855 – Samedi 8 avril à 22h

Combien ? A partir de 200 ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Cinéma | Cycle italien: L’histoire du cinéma italien regorge de moments plus inoubliables les uns que les autres. Des portraits, des scènes, des visages qui restent dans nos mémoires … Ce mois-ci venez découvrir ou redécouvrir les classiques du cinéma italien sur grand écran. Ce vendredi, profitez de la projection du film Los dueños de casa de Edoardo Gabbriellini. Les salles obscures vous appellent …

Où et quand ? Casa de la Lectura, Lavalleja 924, vendredi 14 avril à 19h

Combien ? Activité gratuite

Le Cirque du Soleil | Sep7imo Día : On ne refait plus la renommée du Cirque du Soleil. La qualité de leurs prestations est exceptionnelle et le talent de ces artistes vous impressionnera. Ce spectacle est d’une finesse incroyable, il vous en mettra plein les yeux ! Si vous souhaitez passer une bonne soirée, prenez vos places, n’attendez plus !

Où et quand ? Stadium Luna Park, Avenida Madero 420– Tous les jours jusqu’au dimanche 14 mai à 12h et à 21h

Combien ? A partir de 680 ARS

Bonne semaine à tous !

