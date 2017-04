AGENDA CULTUREL de Buenos Aires du 21 au 28 avril 2017

Argentine-info revient avec un nouvel agenda culturel, de quoi vous occuper durant le week-end et toute la semaine à venir ! Apprenez-en plus sur la capitale porteña grâce aux visites guidées ou bien profitez de spectacles et autres ferias incontournables ! A vos agendas !!

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

La Boca- Source : Wikimedia

Visite guidée | La Boca : los nuevos murales

Une balade haute en couleurs dans le quartier de La Boca à travers ses murs de street art. Venez découvrir les nouveaux graffitis colorés qui ont fait leur apparition dans le quartier et découvrez en plus sur leur histoire, leur signification et réalisation.

Où et quand ? Samedi 22 avril à 15h, Avenida Alte. Brown y Pérez Galdós, Buenos Aires

Combien ? Gratuit. Inscription sur Buenosaires.gob.

Visite guidée | Automovil club Argentino

Découvrir Buenos Aires d’une manière différente, c’est possible avec cette visite du mirador du Club automobile argentin. Ce bâtiment est en charge d’organiser les événements automobiles en Argentine et c’est en haut de cet édifice que vous aurez une jolie vue sur la ville de Buenos Aires.

Où et quand ? Mardi 25 avril, à 16h, Av. del Libertador 1850, 9ème étage, Buenos Aires

Combien ? Gratuit. Inscription ici.

[EXPOSITIONS]

Couleurs Pantone-Source : Flickr

Exposition| Como atrapar el universo en una teleraña

L’artiste Tomás Saraceno vient occuper les salles du Musée d’art moderne de Buenos Aires afin de montrer au spectateur l’expérience de l’univers comme un réseau de connexions. Cette exposition est un mélange de sens à travers le son et l’art visuel qui invitent à repenser les limites de ce monde.

Où et quand ? Du 7 avril au 7 juin de 11h à 19h, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 350

Combien ? A partir de 20 ARS

Exposition| Humanae

Angelica Dass, artiste brésilienne expose son travail sur les « Pantone » de l’humanité. En effet, à l’aide de volontaires, Angelica Dass a réussi à exposer des photos dont les participants, reflètent grâce a leur différentes couleurs de peaux, toute une gamme chromatique. Cette exposition appelle à la réflexion sur la diversité et l’humanité.

Où et quand ? Jusqu’au 30 avril à la fototeca Latinoamericana, FOLA, Godoy Cruz 2620, Buenos Aires

Combien ? A partir de 70 ARS pour l’entrée générale et à partir de 35 ARS pour les étudiants et retraités. Gratuit pour les moins de 12 ans.

[FERIAS et FESTIVALS]

Feria del libro- Source : Wikimedia

Gastronomie | Buenos Aires Market

Cette feria d’aliments sains et bons pour la santé revient sur Buenos Aires ce week-end! L’occasion de découvrir à travers 60 pavillons les meilleurs producteurs de la région concernant les produits organiques.

Venez profiter à l’air libre des différents pavillons, discussions, ateliers et cours de cuisine! Il y en a pour tous les ages. Vous avez une petite faim ? Vous aurez accès à une large offre de nourriture végétarienne ainsi qu’ à des tables où vous attendront de grands chefs.

Où et quand ? Le 22 et 23 avril de 10h à 19h au Parque Rivadavia, Av Rivadavia 4800, Caballito

Combien ? Gratuit

Feria | Feria del Libro

La Feria de Buenos Aires est une des 5 ferias les plus importantes au monde aux cotés de celles de Frankfort, São Paulo, Guadalajara, Londres et la Book Expo America. Celle de Buenos Airs est appelé « mixte » car elle est aussi bien ouverte aux professionnels qu’à un public général. C’est l’un des événements culturel les plus importants d’Amérique du sud. Venez donc à la rencontre des éditeurs, auteurs, distributeurs et plus de 1 200 000 lecteurs du monde entier.

Où et quand ? A partir du 27 avril et jusqu’au 15 mai, Rural de Palermo, Av. Santa Fe 4201 y Avda. Sarmiento 2704, Buenos Aires. Inauguration le 27 avril à 18h30.

Combien ? A partir de 70 ARS

[CONCERTS et SOIRÉES]

Concert de Hip Hop- Source : Wikipedia

Soirée | Música en el Recoleta

Sur la terrasse et le « Patio del aljibe » du centre culturel Recoleta, auront lieu ce mercredi des propositions musicales d’artistes comme Pablo Dacal, Nicolás Rallis et le Dj Patricio Féminis.

Vous pourrez ainsi écouter les sons les plus récent de la scène musicale indépendante fusionnés à des sons de grandes icônes de la musique.

Où et quand ? Mercredi 26 avril au Centro cultural Recoleta, Junín 1930, Buenos Aires

Combien ? Gratuit

Concert | Bryan Adams

L’artiste canadien Bryan Adams arrive en Argentine à l’occasion de son « Get up Tour ». Connu pour son style musical hard rock et pop rock, Bryan Adams a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde entier.

Venez donc apprécier cette qualité musicale d’un artiste aux nombreux disques de platine et au parcours impressionnant.

Où et quand ? Du 21 au 25 avril à 21h au Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857, Buenos Aires

Combien ? A partir de 515 ARS

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Cirque du soleil- Source : Wikimedia

Spectacle | Comico Da Vinci Stand up

Ces deux comédiens sont ici pour vous faire rire avec leurs observations, plus délirantes les unes que les autres ainsi que leurs imitations. Ce spectacle très complet vous fera rire sur des problèmes de la vie quotidienne, sur vous-même et enfin sur les 2 comédiens.

Où et quand ? The Cavern Club (Paseo La Plaza) av. Corrientes 1662, Buenos Aires

Combien ? A partir de 100 ARS



Spectacle | Cirque du soleil

La compagnie de spectacle « Soda Stereo Séptimo día », originaire du Canada sera présente pour cette édition du Cirque du soleil et mélange parfaitement bien la musique et l’art du cirque.

Leur objectif : développer l’imaginaire, appeler des sentiments et provoquer des émotions aux spectateurs.

Alors venez découvrir la magie du cirque et de la chanson!

Où et quand ? Tous les jours sauf le lundi, jusqu’au 14 mai à Estadio Luna Park, Bouchard 465, Centro, Buenos Aires

Combien ? A partir de 800 ARS

Bonne semaine à tous !

