BAFICI : le festival de cinéma est de retour!

Du 19 au 30 avril le BAFICI revient avec une 19 ème édition! L’occasion de revenir sur un événement emblématique qu’est le festival de cinéma indépendant argentin. Cet événement de cinéma est le plus important d’Amérique du Sud et est organisé par le ministère de la culture de la ville de Buenos Aires chaque année au mois d’avril.

Salle de cinéma – Source : Wikimedia

Un peu d’histoire

La première édition du BAFICI a eu lieu en 1999 et d’années en années le festival est devenu un des festivals les plus remarquables dans le monde entier. Cette année là, 146 invités furent présents parmi lesquels les plus prestigieux tels que Francis Ford Coppola, Todd Haynes ainsi que Paul Morissey. Ainsi, plus de 150 films nationaux et internationaux furent présentés lors de cette première édition et 120 000 spectateurs assistèrent au festival. Depuis 1999, le nombre de films présentés ainsi que l’audience du festival ne font qu’augmenter.

Un festival unique en son genre

Le BAFICI est l’occasion d’amener sur la scène internationale le cinéma indépendant et de montrer aux spectateurs des films innovants, audacieux et engagés. Plus de 400 films y sont présentés chaque année dans 6 sections différentes que sont : Focus, Panorama, Special Screenings, Little Bafici, Planetarium Cinema, Official Selection.

Activités lors du festival

A l’air libre

Le BAFICI présente des activités gratuites comme par exemple le cinéma à l’air libre et dans différents quartiers de la ville de Buenos Aires.

Usina del arte

De plus, des projections ont lieu à la « Usina del arte », un centre culturel dans le quartier de la Boca qui a pour but de promouvoir l’expression artistique. Pour finir, dans le cadre du projet « Usina del arte », des ateliers seront organisés dans un nouvel espace de formation, ce projet permettra d’accueillir des spécialistes de l’industrie de l’audiovisuel.

Discussions

D’autre part des discussions, rencontres, activités et séminaires sont mis à disposition du public. Des sujets comme la digitalisation du monde du cinéma ou encore l’innovation sont des thèmes qui seront abordés lors de cette 19 ème édition.

Laboratoire

Enfin, une des activités mise en place par le festival est le BAL, Buenos Aires Lab. Le BAL est une sélection de films de production de cinéma latino-américain avec notamment la présentation de films » Work in progress ».

Une programmation inédite

Des films diversifiés

Ce festival commence en projetant le film d’animation « La vida de Calabacín », un film de Claude Barras. Ce film était nominé aux oscars cette année en tant que meilleur long-métrage d’animation. Petit plus : pas besoin d’acheter votre place, venez juste vous joindre aux spectateurs plaza Francia, Junin et Avenida del Libertador tout au long du festival. Ensuite, le film « Late shift », film interactif où vous décidez de l’issue grâce à une application sera diffusé le 20 avril plaza Francia. Lors de la projection du film « Habemus Papa », Nanni Moretti, producteur italien sera même présent comme invité d’honneur.

Du cinéma expérience

Certaines projections ajouteront aussi une touche « extra » qui ajoutera de l’expérience au spectateur. En effet, pour le film « Laberinto », les spectateurs sont invités à se maquiller comme dans le film. De plus, lors de la projection des films : « Todo sobre el asado » et « Humus the movie! », les spectateurs auront le droit à une proposition gastronomique. Pour finir, plusieurs projections seront accompagnées de propositions musicales comme le film « Rock’n roll…of course! » ou encore « Atrás hay relámpagos ».

Pendant 10 jours, la ville de Buenos Aires va donc respirer le cinéma! Venez nombreux célébrer ce festival hors du commun!

Informations pratiques

Où ?

Dans plus de 30 lieux dans la ville de Buenos Aires

Quand ?

Du 19 au 30 avril 2017

Prix ?

A partir de 45 ARS pour l’ entrée générale et à partir de 30 ARS pour étudiants et retraités



Comment ?

Renseignements ici

Bonne semaine cinématographique à tous!

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet