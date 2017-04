De Cariló à Pinamar : des vacances pour tous les goûts!

Cariló et Pinamar sont deux villes balnéaires situées à cinq heures au sud de Buenos Aires. Relativement calmes pendant les mois d’hiver, mais de nombreux touristes s’y pressent dès que les beaux jours reviennent. Ces villes appréciées par leur charme et leur tranquilité attirent souvent les touristes les plus huppés.

Village construit entre mer et forêt

Construite au milieu d’une forêt de pins et d’acacias Cariló s’est développée dans le plus grand respect de la nature et de la végétation. Sans intervention humaine, Cariló serait aujourd’hui un gigantesque territoire de dune. Grâce à la plantation de nombreux arbres, le village a pu voir le jour et attirer de plus en plus d’amoureux de la nature. A Cariló vous ne trouverez pas de logements conventionnels, mais seulement des chalets ou de belles maisons éparpillées dans la forêt. Ce village est aussi constitué de larges plages gardées sauvages et naturelles. Le petit centre-ville dispose aussi de produits de haute qualité permettant d’avoir accès à un confort généreux.

Centre de Cariló – Wikimedia Commons

Un petit bourg relaxant

Ce petit lieu d’exception offre à ses habitants et touristes de nombreuses activités pour tous. Pour les plus sportifs, vous aurez un large choix d’activités à disposition comme le golf, le polo, le surf… La réputation du golf n’est plus à faire, de ce fait de nombreux adeptes viennent fouler le gazon tous les ans. Pour les amoureux de la nature, de nombreuses balades dans la forêt vous attendent. Vous pourrez même la faire à cheval si l’envie vous prend! Les plages de Cariló vous accueillent pour profiter du calme et du soleil. Toutefois, si votre bronzage est déjà luisant, vous aurez l’occasion de vous atteler au Kitsurf! Vous l’avez donc bien compris, Cariló est fait pour vous. Une envie de sortie nocturne? A quelques minutes en voiture, découvrez Pinamar!

Pinamar et ses soirées interminables – Wikimedia Commons

Pinamar, véritable station balnéaire

Nichée à quelques kilomètres de Cariló, Pinamar offre une autre alternative pour tous les touristes. C’est en effet une des stations balnéaires les plus attractives du litoral atlantique argentin. Pinamar compte de nombreux hôtels, et infrastructures touristiques afin d’attirer le plus de touristes possibles. Finit le calme et la tranquilité de Cariló, voici Pinamar et ses activités en tout genre jusqu’au bout de la nuit! De nombreux jeunes se rassemblent à l’occasion de concerts, théâtres et festivals sur les plages, places publiques ou bars.

