Départ du Trophée Roses des Andes 2017

Ce dimanche 16 avril a débuté la 4eme édition du trophée Roses des Andes en Argentine et se terminera le 27 avril prochain! La majorité des participantes arrivent ce jour à Salta pour débuter l’unique rallye 100% féminin en Amérique du Sud. Cette aventure, soutenue par la nation argentine, a été déclarée d’intéret national pour la quatrième année consécutive! Zoom sur l’édition 2017.

Le trophée Roses des Andes, qu’est-ce que c’est ?

Le trophée Roses des Andes est un rallye exclusivement destiné aux femmes, dans la tradition des rallyes – raids africains. Cette année se déroulera la 4ème édition en Amérique Latine. Pour les participantes, le but de la compétition est d’arriver chaque jour à une étape différente à bord d’un 4×4, munies d’un road book ainsi que d’une boussole. Le tout, en parcourant un minimum de kilomètres et en respectant les différents points de contrôle le long du chemin. En effet, la vitesse n’est pas du tout un critère pour départager les concurrentes ! Seul le kilométrage et la traversée des dunes importe dans la compétition ! Plusieurs étapes d’orientation et de parcours en autonomie sont prévues afin de pimenter la compétition ! Chaque étape se conclut le soir par un bivouac.

Qui peut participer ?

Ce sont au total 110 femmes qui vont participer à la compétition cette année. En effet, 55 équipes sont inscrites sur la ligne de départ. Chaque équipe est composée d’une pilote ainsi que d’une co-pilote. Elles viennent de France, de Belgique, du Canada, de Suisse et pour la première fois cette année, il y aura quatre équipes argentines ! Pour participer, il suffit d’avoir plus de 18 ans, de disposer d’un permis de conduire, et bien sûr, d’être de sexe féminin. Plusieurs raisons peuvent vous motiver pour vous inscrire :

>Vivre une aventure hors du commun

>Vous dépasser

>Découvrir une des plus belles régions du monde

>Vous couper du quotidien

Le parcours de l’édition 2017

Après avoir emprunté l’année dernière les pistes chiliennes et le fabuleux désert d’Atacama, l’édition 2017 nous fera découvrir des paysages toujours plus merveilleux. Le circuit de cette année sillonera la région du nord-ouest argentin, et plus précisemment autour de Salta. Les participantes devront donc s’aventurer à l’altiplano désertique où lacs asséchés, volcans et lamas tutoient les nuages. Cette nouvelle édition permettera donc aux aventurières de traverser des terrains encore plus spéctaculaires!

Fondation d’équinothérapie de Salta – Wikimedia Commons

Une course solidaire et écologique

Depuis la création du Trophée Roses des Andes en 2014, un partenariat solidaire s’est noué entre l’association Enfants Du Désert et même une fondation locale d’équinothérapie à Salta en Argentine.Une thérapie du bonheur qui utilise le cheval comme partenaire thérapeutique auprès d’enfants en situation de handicap.

De plus, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’environnement est une notion très importante pour l’équipe du Trophée Roses des Andes. Ainsi, ils mènent diverses actions :

L’organisation du Trophée insiste aussi tout au long du Raid sur l’importance du respect des limitations de vitesse , afin de réduire au minimum la consommation de carburant.

, afin de réduire au minimum la consommation de carburant. Les Road Books sont aussi imprimés sur du papier recyclé.

sont aussi imprimés sur du Les équipages roulent sur des pistes existantes.

Et d’autres encore…

