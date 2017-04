Élections : Comment voter depuis l’Argentine?

Information importante pour tous les français vivant en Argentine. Comme vous le savez, les élections présidentielles françaises approchent à grand pas! En effet, le premier tour aura lieu ce dimanche 23 avril et le second tour le dimanche 7 mai. Mais attention, étant sur le continent Américain, les votes auront lieu pour nous les samedis 22 avril et 6 mai! Pour tous les retardataires, ne vous en faites pas, il existe encore des solutions pour voter! Voici les différentes possibilités qui s’offrent à vous.

Première possibilité : Le vote à l’urne

Pour pouvoir voter à l’urne en Argentine, vous devez être inscrit sur liste électorale consulaire de l’ambassade ou poste consulaire de votre ville en Argentine. Il faut que vous y soyez inscrit depuis le 31 décembre 2016. Pour voter à l’urne, vous devrez aussi justifier de votre identité en présentant l’un des documents suivants :

une carte nationale d’identité française, en cours de validité ou périmée;

un passeport français, en cours de validité ou périmé;

tout autre document officiel* français, en cours de validité;

une carte d’inscription consulaire;

tout document officiel* en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

* un document officiel doit comporter le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et la photographie du titulaire, ainsi que l’identification de l’autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

Vous devrez ensuite vous présenter à votre bureau de vote le samedi 22 avril pour le premier tour et le samedi 6 mai pour le second tour. Rappelons que des bureaux de vote seront ouverts à Buenos Aires, Mendoza et Córdoba.

Voter depuis l’Argentine? c’est possible! – Wikipedia

Deuxième possibilité : Le vote par procuration

Pour voter par procuration, pas besoin d’être inscrit sur liste électorale de l’ambassade ou du consulat en Argentine. Vous devez cependant être inscrit sur une liste électorale de votre commune en France. Voici les démarches à suivre!

Où?

Si vous souhaitez établir une procuration, vous pouvez le faire au Consulat général de France à Buenos Aires, du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30. Vous pouvez aussi le faire auprès des consuls honoraires à Bahia Blanca, Jujuy, Mar Del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta, San Miguel De Tucuman et Ushuaia ou à l’occasion d’une tournée consulaire. Dépêchez-vous! Vous avez jusqu’au vendredi 21 avril pour faire votre procuration!

Durée de validité de la procuration

Vous pouvez choisir : soit un scrutin (1 tour ou 2); soit pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans si vous êtes inscrit au registre des Français établis hors de France.

Quelles conditions doit remplir votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration) ?

Votre mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que vous. C’est-à-dire sur la liste électorale consulaire de Buenos Aires ou sur la liste de la même commune en France. Pour remplir le formulaire, vous aurez besoin de certaines informations sur votre mandataire. Vous devrez connaître son nom de naissance, ses prénoms, sa date de naissance ainsi que son adresse.

Comment?

Vous devez remplir un formulaire cerfa 14952*01. La procuration devra être complétée en ligne mais non datée et non signée et imprimée sur deux feuilles -pas de recto-verso-. Vous devrez ensuite la signer devant l’agent consulaire ou un consul honoraire habilité. Si vous ne disposez pas d’accès internet, vous pourrez bien-sûr remplir cette procuration au Consulat ou auprès d’un consul honoraire habilité.

