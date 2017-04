Envie d’évasion? Patagonia Camp vous offre ses yourtes!

Vous avez envie de vous relaxer au beau milieu de la nature? Alors n’attendez plus! Un grand bol d’air frais vous attend au pied du Lago Toro entre Puerto Natales et le parc national Torres del Paine. Vous pourrez vous plonger au milieu d’un paysage merveilleux entre lacs et montagnes. Vous aurez l’occasion de vous ressourcer dans une yourte qui est en plus en total accord avec l’environnement et qui s’insère totalement dans le paysage.

Un logement atypique : la yourte!

Vous voulez profiter du beau paysage, de la nature, tout en respectant l’environnement? Patagonia camp a trouvé la solution avec ses yourtes! Ces logements sont totalements équipés pour bénéficier d’un confort optimal. Vous pourrez ainsi y trouver une baignoire et une terrasse privée avec vue exceptionelle pour chacune des yourts. De plus, elles disposent toutes d’un dôme central permettant d’observer et de s’emerveiller devant le ciel de Patagonie. Patagonia camp vous offre donc une expérience unique, à déguster sans modération!

Seulement 20 yourtes sont à disposition, ce qui vous permet d’avoir une certaine intimité avec les paysages et profiter en toute tranquilité! En plus, ces yourtes sont parfaitement intégrées dans le paysage. Elles se trouvent en effet au milieu d’une forêt de robles, un arbre qui croit dans la cordillère des Andes. Vous pourrez donc être en parfaite immersion avec la nature et ainsi profiter d’une vue imprenable sur le lago Toro et les montagnes del Paine. Ce petit logement cosi va vous donner envie d’y rester!

Des excursions au milieu d’un paysage épatant

Patagonia Camp vous offre la possibilité de découvrir les magnifiques alentours aux côtés de guides professionnels. Que vous soyez grand sportif prêt à relever les défis ou en famille et venu contempler le paysage sans trop d’efforts, il y en a donc pour tous les goûts! Ayez la chance de faire partie des privilégiés et partez en journée trekking accompagné de guides personnels. En petits groupes, vous pourrez ainsi être éblouis à votre rythme et découvrir les coins cachés de la montagne à votre guise!

Chacun pourra venir admirer la nature, profiter des surprises du climat, de la faune et de la flore. Les excursions possibles sont très diverses. Le trekking est une activité très intéressante que ce soit dans la vallée, en montagne ou même le long du glacier : vous avez donc le choix du paysage! Si vous êtes plus marin, de nombreuses activités sont à votre disposition : embarquez par exemple sur un bateau et faîtes la navigation le long du lago Grey ou à bord d’un zodiac à travers le fleuve Serrano. Vous avez envie d’être plus terre à terre, partez à cheval à travers les paysages merveilleux!

Notre coup de coeur : le all inclusive

Nous avons testé pour vous et sommes tombés amoureux du all inclusive. Ce programme est conçu spécialement pour toutes les personnes souhaitant profiter tranquillement de ce site remarquable. Imaginez un peu! Laissez vous porter de 2 à 5 nuits en dormant dans une magnifique yourte située en face du lago Toro. Au petit matin profitez d’un petit-déjeuner avec vue sur les montagnes et emmerveillez-vous devant le lever de soleil. Ensuite, prenez-en plein les yeux lors des excursions proposées dans le parc National Torres del Plaine. Ces sorties sont accompagnées par des guides experimentés pour vous faire découvrir chaque recoin de ce lieu merveilleux. Tout cela bien entendu compris dans le forfait all inclusive, pour être fasciné sans se préoccuper.

Si vous avez envie d’un séjour paisible hors des sentiers battus, n’hésitez plus. Choisissez l’Agence de Voyage Equinoxe, spécialiste de l’Argentine depuis 26 ans, pour y organiser votre séjour !

