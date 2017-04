Feria del libro 2017 : tous à vos livres!

Du 27 avril au 15 mai aura lieu la 43 ème édition de la Feria du Livre à Buenos Aires. C’est l’occasion de revenir sur l’un des événements les plus emblématiques de la capitale. A la fois professionnels et particuliers se déplacent en nombre chaque année afin de participer à cet événement culturel immanquable.

Feria del Libro- Source : Wikimedia

Histoire de la feria

Depuis 1975, la Feria du livre est événement culturel très important dans la culture d’Amérique du Sud. Elle est organisée par la « Fundación del Libro », entité civile sans but lucratif. En 1975, participaient à la feria 7 pays et les visiteurs étaient au nombre de 140 000. Aujourd’hui, 25 pays participent et les visiteurs dépassent le million. Cette feria a donc gagné peu à peu en importance en 40 ans jusqu’à devenir un événement emblématique d’Amérique du Sud qui attire près de 10 000 professionnels.

Un événement unique

Cette feria internationale du livre à Buenos Aires est unique en son genre et fait partie des ferias les plus importantes dans le monde. En effet, Buenos Aires s’est fait une place de choix aux côtés de villes comme Frankfort, São Paulo, Guadalajara, Londres ainsi que le Book Expo America. De plus, cette feria a une spécificité qui est le fait d’être mixte, c’est-à-dire qu’à la fois des professionnels du monde du livre mais aussi le public en général peuvent y assister et participer à son déroulement. Ainsi, la feria del Libro est pendant quelques semaines une petite ville à l’intérieur d’une autre. S’y mêlent aussi bien fans de livres et touristes, écrivains jeunes et moins jeunes et tous les amoureux de culture.

Les participants de la feria

Sur une surface de 45 000 m2, se mélangent auteurs, éditeurs, libraires, distributeurs, éducateurs, bibliothécaires ainsi que plus d’un million de lecteurs du monde entier. De plus, de nombreux participants sont attendus pour cette édition avec notamment une présence internationale comme par exemple Carlos Ruiz Zafón (Espagne), Alessandro Baricco (Italie) ou encore John Katzenbach (Etats-Unis).

Des activités pour tous

La feria du livre permet à tous d’y trouver son bonheur. En effet, la feria se divise en 3 parties que sont l’éducation, l’édition et les partenariats. Premièrement, du côté éducation, des rencontres entre auteurs et lecteurs auront lieu et permettront une meilleure compréhension des livres. De plus, du coté de l’édition, cette feria est l’occasion d’échanger avec la plupart des acteurs de l’industrie et ainsi obtenir des contrats. Pour finir, les entreprises peuvent être sponsors de cet événement et ainsi apporter de la connaissance au plus grand nombre.

En plus des stands et livres présents sur le Salon, la Feria organise de nombreux débats et dialogues afin d’aborder la culture sous tous les points de vue.

Informations utiles

Quand ?

Du jeudi 27 avril au lundi 15 mai 2017

Quels horaires ?

Du Lundi au Vendredi de 14h à 22h et les Samedis, Dimanches et jours fériés de 13h à 22h.

Quel prix ?

Lundi au Jeudi : à partir de 70 ARS

Vendredis, Samedis, Dimanches et jours fériés : à partir de 100 ARS

Pass 3 visites : à partir de 150 ARS

Gratuit du lundi au vendredi pour les étudiants et retraités et tous les jours pour les moins de 12 ans.

Où ?

Predio La Rural, Av. Santa Fe 4201 y Avda. Sarmiento 2704, Palermo, Buenos Aires

Comment ?

Accès au site

Comme le dit le slogan de la campagne publicitaire, « la educación es mejor con libros », alors venez prendre part à cette 43 ème édition de la feria du livre!

