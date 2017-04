Film du moment au cinéma argentin – Avril 2017

Comme la culture d’un pays ne peut se dissocier de son cinéma, et pour vous tenir informés des films du moment, nous avons décidé de vous faire partager une sélection du meilleur du septième art à l’affiche en Argentine! Afin de faire preuve de la plus grande objectivité possible, nous faisons notre sélection en fonction des notes qu’ont obtenu ces films par divers critiques et spectateurs. Il ne s’agit donc pas (trop) de nos goûts personnels ! Il y en a en tout cas pour tous les goûts !

Nous vous proposons donc de découvrir les sorties du mois ainsi que les films les mieux notés toujours en salle. Au programme, des films internationaux, hollywoodiens mais aussi argentins !

Cliquez sur le titre du film pour découvrir sa bande-annonce.

Bonne séance !

Les films de la semaine et à venir

À partir de mars vous pourrez découvrir ces films pour la toute première fois dans vos cinémas argentins préférés!

Film argentin

Genre : Suspense, Drame. De China Suárez et Benjamín Vicuña. Avec : China Suárez et Benjamín Vicuña

Origine : Argentine

Date de sortie : 27 avril

Pablo Rouviot, un psychanalyste reconnu, reçoit Paula Vanussi, une jeune femme qui lui fait une demande particulière : le corps de son père, un chef d’entreprise puissant a été trouvé assassiné sur le bord d’un fleuve et son frère, Javier, 22 ans, un jeune homme avec de graves problèmes psychologiques est accusé d’être responsable du crime. (Source : Cinesargentinos)

Films étrangers

Genre : Drame. De François Ozon. Avec : Pierre Niney, Paula Beer

Origine : France

Date de sortie : 20 avril

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville. (Source : Cinesargentinos)

Genre : Drame. De : Ken Loach. Avec : Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan

Origine : Royaume-Uni

Date de sortie : 27 avril

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d’accepter un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider… (Source : Cineargentinos)

Les films actuellement en salle Meilleures notes, meilleures critiques, voici une petite sélection des films les plus appréciés du moment en Argentine. Films argentins

Genre : Comédie. De Gabriel Nesci. Avec : Diego Peretti, Diego Torres, Santiago Segura

Origine : Argentine

Date de sortie : 16 mars

Trois amis éloignés vont être obligé de se réunir à nouveau. Axel, un espagnol décide de partir à la recherche de ses anciens amis à Buenos Aires. 25 ans auparavant, ils formaient un groupe de musique qui était sur le point de devenir connu mais pour des raisons mystérieuses, ils ne réussirent jamais. Aujourd’hui, Axel va retrouver Javier, un professeur qui n’arrive pas à communiquer avec ses enfants adolescents et Lucas, un présumé avocat qui peut perdre son travail à n’importe quel moment. Ils espèrent redevenir la bande qu’ils étaient et améliorer leurs vies à problème … (Source : Cinesargentinos)

Genre : Drame. De Adrián Caetano. Avec : Leonardo Sbaraglia, Daniel Hendler, Ángela Molina

Origine : Argentine

Date de sortie : 23 mars

Cetarti est complètement submergé, il n’a pas de travail ni d’objectif. Il passent ses jours à fumer des joints mais un inconnu va lui annoncer une nouvelle terrible : sa mère et son frère sont décédés, assassinés par des coups de fusils. Bouleversé par la nouvelle, il va devoir voyager de Buenos Aires jusque Lapachito, un village à moitié détruit dans lequel vivait sa famille pour s’occuper des corps. Là-bas, il va rencontrer Duarte, un ancien militaire qui est un ami de l’assassin de sa mère … (Source : Cineargentinos)

Films étrangers

Genre : Thriller. De : Paul Verhoeven. Avec : Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny

Origine : France, Allemagne

Date de sortie : 16 mars

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d’une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d’une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s’installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer. (Source : Cinesargentinos)

Genre : Biopic. De John Lee Hancock. Avec : Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 30 mars

Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères McDonald qui tiennent un restaurant de burgers en Californie. Bluffé par leur concept, Ray leur propose de franchiser la marque et va s’en emparer pour bâtir l’empire que l’on connaît aujourd’hui. (Source : Cinesargentinos)

Genre : Science-fiction. De Daniel Espinosa. Avec : Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 23 mars

À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient… (Source : Cinesargentinos)

