Idées d’escapades pour ce week-end prolongé

Pour ceux qui ne le savent pas encore, lundi prochain, 1 mai est férié! Vous voulez en profiter pour changer d’air durant ce weekend de 3 jours? Vous avez envie de vous ressourcer, ou partir à la découverte des alentours de Buenos Aires? Nous vous proposons ici quelques idées d’escapade non loin de la capitale!

L’été vous manque déjà?

Le weekend s’annonce beau, grand soleil, et presque chaud pour la saison (plus de 20 degrés) alors autant en profiter pour aller sur la côte argentine! Plusieurs destinations s’offrent à vous, si vous voulez profiter des derniers rayons de soleil. Vous pouvez par exemple partir pour Mar del Plata, à 400 kilomètres de la Capitale. Vous y trouverez une grande station balnéaire, avec de nombreuses infrastructures touristiques prêtes à accueillir un grand nombre de touristes. Avec presque 8 kilomètres de plage, vous aurez de quoi avoir un bout de plage rien qu’à vous! Sinon, vous pouvez opter pour des stations plus petites comme Pinamar, ou Cariló pour vous reposer et profiter du charme de ces petits villages.

Vous voulez découvrir la culture Gaucho?

Envie d’une balade à cheval, d’un asado typiquement argentin ou de vous retrouver au calme de la campagne argentine? Offrez-vous une escapade chez les gauchos lors de ce weekend prolongé et relaxez-vous en pleine campagne! Ce sera l’occasion pour vous de vous plonger totalement dans la culture traditionnelle gaucho! Situé à 110 kilomètres de Buenos Aires, le village de San Antonio de Areco vous offrira culture, détente et plein air pour recharger les batteries grâce à l’air de la campagne. Vous aurez peut-être la chance de loger dans une estancia, bâtisse ou maison typique, pour bénéficier d’un séjour confort et de grande qualité. Découvrez par exemple l’estancia El Ombú!

Savourez de nombreux asados! – WikimediaCommons

Envie d’une escapade plus sportive?

Si vous aimez la nature, le sport et si vous voulez concilier les deux aspects, alors n’hésitez plus et rendez vous sans plus tarder à Tandil, dans la province de Buenos Aires. Située à seulement 384 km de la capitale, cette ville de 115 000 habitants vous accueille les bras ouverts. Le tourisme d’aventure est LE point fort de Tandil. En effet, la ville et ses environs constituent un site idéal pour les amateurs de sensations fortes. Parapente, deltaplane, balades à cheval, trekking, vtt, kayak, randonnées en montagne : vous allez être servis. La liste est non-exhaustive et représente seulement une minorité des possibilités qu’offre la ville. Pour qui veut rompre avec la routine et entrer en communion avec la nature, c’est l’endroit idéal.

Un weekend culturel?

Vous pouvez aussi bien-sûr profiter de ce weekend pour découvrir les villes au alentours de Buenos Aires. Nous vous proposons donc de visiter la ville qui a vu grandir certaines légendes du pays : Rosario. En effet, Lionel Messi et même Ernesto Guevara y sont nés! Rien que ça! Vous pourrez donc aller voir la maison natale du Che, et admirer la statue de bronze à son effigie. De plus, cette ville est chargée d’histoire car c’est ici qu’on été choisies les couleurs du drapeau argentin! Vous y trouverez aussi la dépouille du Général Manuel Belgrano, créateur du drapeau national.

Monumento Nacional a la Bandera – Wikimedia commons

Autre destination historique de la région de Buenos Aires, puisqu’elle est l’une des plus vieille ville d’Argentine, Luján pourrait attirer nombre d’entre vous! Ville pleine d’histoire, elle attire particulièrement grâce à sa Basilique Nuestra Señora de Luján. En effet, de nombreux croyants font le pèlerinage depuis Buenos Aires pour s’y recueillir. Vous pourrez même profiter de cette ville en visitant un des zoo les plus réputé d’Argentine! De plus, ce zoo permet à ses visiteurs d’entrer dans l’enclos des félins, pour se prendre en photo avec!

