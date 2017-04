La Cumbrecita, village typique en pleine montagne

Petit village situé dans la vallée de las Sierras de Córdoba, à 1450 mètres d’altitude, la Cumbrecita saura vous ravir par ses paysages sauvages et vous laissera en totale harmonie avec la nature. Accessible seulement à pied, cette petite bourgade au milieu de la montagne va vous charmer avec ses petites maisons au style alpin.

Un peu d’histoire

Tout commence en 1932 lorsque le docteur allemand Helmut Cabjolsky voyage en Argentine avec sa famille. Après avoir parcouru la région, il tombe amoureux de ce petit coin de paradis et décide donc de l’acheter! Deux ans plus tard, il y envoie ses deux beaux-frères en mission afin de tracer le chemin d’accès au futur petit village. Federico y Enrique Behrend sont donc connus comme les pionniers de La Cumbrecita. Ce sont eux qui ont commencé la plantation de la forêt et construit la première maison. Rappelons que le village le plus proche, Los Reartes, est situé à 27 kilomètres de La Cumbrecita. Il a donc fallu aux deux frères pionners beaucoup d’abnégation et de courage pour développer ce qui allait devenir un village touristique très apprécié.

Rue principale de La Cumbrecita – Nuesto Pueblo

La Cumbrecita aujourd’hui

Le petit village se compose aujourd’hui de 1000 habitants. Toutefois, chaque année il accueille près de 360 000 personnes qui viennent découvrir le charme de ses maisons en pleine nature. La Cumbrecita est maintenant un petit refuge tranquille où l’homme et la nature ne font qu’un. Grâce aux efforts de chacun, le village et ses alentours ont été déclarés comme Réserve Naturelle. Il est donc au centre d’un écosysteme protégé. C’est pourquoi, La Cumbrecita est un village piéton et reste accessible seulement par de petits chemins pédestres. Ses petites maisons ont toutes été construites dans le style centre-européen, et ressemblent fortement aux chalets alpins.

À voir, à faire

Pour les partisans de l’écotourisme, vous trouverez à la Cumbrecita de nombreuses possibilités de randonnées et trekking. Du fait d’être un village piéton, il faut vous préparer avec de bonnes chaussures afin de parcourir le bourg et ses alentours. Vous pourrez découvrir alors la Olla, petit bassin d’eau dans lequel il est possible de se baigner sans trop d’encombre. Pour les plus motivés, vous pourrez vous balader jusqu’à la Cascada Grande pour admirer une chute d’eau de plus de 14 mètres de haut au milieu de la forêt. Enfin, pour les plus aventuriers, accompagnés de guide, venez parcourir les sentiers jusqu’au Cerro Wank qui culmine à plus de 1715 mètres d’altitude et d’où vous pourrez profiter d’une maginifique vue sur les alentours de la Cumbrecita.

Vue depuis le Cerro Wank – La Cumbrecita

Dégustation

Après l’effort, le réconfort! La Cumbrecita, propose plus de 18 bars et restaurants et vous pouvez déguster de nombreuses spécialités. Vous aurez donc le choix entre parilla et autres empanadas pour les amoureux de la gastronomie argentine. Pour les autres, vous pourrez savourer les spécialités allemandes et suisses dans différents restaurants typiques. Bien-sûr de nombreux bars à bières vous proposent leurs bières traditionnelles, allemandes et argentines. Il y en a donc pour tous les goûts!

Activités

La cumbrecita est le lieu idéal pour profiter de la nature et se lancer dans des activités extérieures. De ce fait, vous pourrez partir en expédition à cheval afin de découvrir de manière traditionnelle les magnifiques alentours. Pour les plus amoureux de sensations fortes, venez découvrir l’accrobranche au milieu de la forêt et lancez vous dans le vide grâce à des tyroliennes au dessus des cascades!

