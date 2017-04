Les trains en Argentine

Voyager est la meilleure sensation au monde avec différents moyens de transports possibles comme l’avion, le train ou le bateau. Argentine-info vous propose, aujourd’hui, une sélection de trains pour découvrir les paysages argentins. En effet, cela est possible et original !

Rails de train – Photo : Wikipédia

Le train du bout du monde

Le train le plus au sud du monde, tout d’abord, est connu comme le « train des prisonniers » puisque début XXème, il était utilisé par les prisonniers pour rejoindre les champs de travaux forcés. De plus, en fonction de l’époque de l’année, les couleurs du paysage changent, il est donc possible de le faire plusieurs fois, vous n’aurez pas les mêmes sensations … Le train est propulsé par une locomotive à vapeur sur des rails étroits et possède des wagons décorés de manière élégante. Ce voyage unique vous conduira effectivement à travers des paysages impressionnants formés par les glaciers, fleuves, lacs, cascades et forêts vierges de la Cordillère des Andes. Il part d’Ushuaïa avant de pénétrer dans le Parc national de la Terre de Feu.

Parcours: Station de la Fin du Monde – Station du Parc. Durée: 1h40. Distance: 14 km.

Le train Patagon

Le Train Patagon, ensuite, relie les villes de San Carlos de Bariloche et de Viedma. Il laisse la possibilité aux voyageurs d’admirer tous les paysages de la steppe Patagonne. Cette aventure vous mènera de la cordillère des Andes à l’Atlantique. En effet, ce train, qui date de 1912, a conservé toutes les caractéristiques de l’époque et incarne le style anglais à la perfection. Il contient une première classe et une deuxième classe. À bord, outre les services de base et les excursions lors des arrêts dans les centres d’intérêt touristique, il y a aussi un guide bilingue et des spectacles musicaux.

Parcours: San Carlos de Bariloche – Perito Moreno (Lagune des los Juncos) Durée: 8h. Distance: 38 Km.

La Trochita – Photo : Wikipédia

Vieil Express Patagonique « La Trochita »

Le Vieil Express Patagonique, appelé La Trochita (Le petit Sentier) peut être considéré effectivement comme un musée vivant et roulant. La locomotive qui date de 1922 a été conservé tout comme les sièges en bois et l’atmosphère envoûtante qui charme tant de voyageurs. L’ancien train à vapeur, dont la particularité réside dans la largeur de la voie ferrée de seulement 0,75 mètres, parcourt encore de nos jours le trajet Esquel – El Maitén dans la province de Chubut. La multitude de paysages et son trajet singulier au pied des Andes, l’on fait connaître mondialement. En effet, c’est un véritable voyage dans le temps qui vous attend!

Parcours: Esquel – El Maitén. Durée: 4h. Distance: 165 Km.

Parcours: Esquel – Nahuel Pan. Durée: 1h. Distance: 19,5 Km.

Parcours: El Maitén – Desvío Thomae. Durée: 1h45. Distance: 26,4 Km.

Tren de la Costa

Le Tren de la Costa (train de la côte), situé dans la province de Buenos Aires, a été inauguré en 1995. Il incarne en effet la version moderne de l’ancien train qui empruntait le chemin de la côte. Il parcourt 15,5 kilomètres en traversant d’élégants quartiers résidentiels le long du Río de la Plata, entre les gares de Maipú et de Delta. Ce train possède notamment l’infrastructure ferroviaire la plus moderne d’Argentine. On a transformé également plusieurs de ses gares en véritables « promenades d’achats » comprenant non seulement des locaux commerciaux, mais aussi des cinémas, des restaurants et d’autres installations. Depuis le terminus à Delta, on accède très facilement au Parque de la Costa, qui est le parc d’attractions le plus grand d’Amérique latine !

Parcours: Olivos (Maipú) – Tigre (Delta). Durée: 25 minutes. Distance: 15,5 km.

Train des Nuages

Considéré comme l’un des trains les plus élevés du monde, il atteint 4.200 mètres d’altitude et permet en effet aux voyageurs de toucher les nuages du bout des doigts (au sens propre du terme). C’est ainsi que ce train qui date de 1948, traverse 434 km, 29 ponts, 21 tunnels, 13 viaducs et zigzague à deux reprises, pour le plus grand plaisir des voyageurs ayant soif d’adrénaline. C’est finalement dans le dernier tronçon du viaduc La Polvorilla (un pont qui atteint 70 mètres au-dessus du lit d’un fleuve) qu’il atteint sa hauteur maximale où le temps semble être suspendu.

Parcours: Salta – Viaduc La Polvorilla. Durée: 15h. Distance: 189 km.

Parcours: Salta – Diego de Almagro (Train du Soleil). Durée: 13 h. Distance: 100 km.

Le train des nuages – Photo : Wikipédia

FFCC Central Entrerriano

Entre les plaines et les coteaux de la province d’Entre Ríos, vous trouverez ensuite ce train qui part de Villa Elisa et va jusqu’au Palais San José, célèbre demeure où vécut le Général Urquiza. Inauguré en 1907, après quelques années d’interruption, il a retrouvé finalement sa splendeur pour mettre en valeur le style de l’époque (reconstitué dans tous les wagons).

Parcours: Palais San José. Durée: 6h. Distance: 36 km.

Parcours: Arroyo Barú. Durée: 1h30. Distance: 70 km.

Le Train Écologique de la Forêt

Le train de la forêt, enfin, a été inauguré en 1907. Egalement appelé le train écologique, en raison de son impact sur l’environnement, il sillonne le magnifique cadre du Parc National d’Iguazú. Il a pour toile de fond les chutes du même nom. Monter à bord de ce train constitue en effet l’une des meilleures façons de découvrir le paysage environnant qui regorge d’espèces uniques.

Parcours: De la station centrale jusqu’à la station Cataratas (les chutes): 8 min

De la station centrale jusqu’à la station Garganta del Diablo (la gorge du diable): 25 min

De la station Cataratas (les chutes) jusqu’à la station Garganta del Diablo (la gorge du diable): 14 min.

Si vous avez envie d’un voyage en train en Argentine, n’hésitez plus. Choisissez l’Agence de Voyage Equinoxe, spécialiste de l’Argentine depuis 26 ans, pour y organiser votre séjour !

Cet article vous a plu ? Consultez également :