Recyclage à Buenos Aires : comment ça marche ?

La ville de Buenos Aires a mis en place de nombreuses mesures afin d’être conforme aux normes de développement durable et montrer ses envies d’être une ville « sustentable » (durable). Comme toute grande métropole, Buenos Aires se doit d’innover et de trouver des solutions afin de développer une conscience commune du développement durable, grâce à l’éducation notamment. A travers la séparation des déchets, l’utilisation de la bicyclette ou encore la protection de l’environnement : il y a de quoi faire!

Points de recyclage – Source : Wikimedia

Puntos verdes

La ville de Buenos Aires a décidé de mettre en place des « puntos verde » aussi appelés « puntos limpios ». En effet, les habitants des quartiers viennent déposer leurs déchets dans ces endroits spécialement construits pour le recyclage. Il existe dans la ville de Buenos Aires plus de 40 centres de réception de déchets sur les places de toutes les communes.

En 3 mois, 230 000 kilos de matériaux recyclables ont été amenés par plus de 48 000 voisins. Ces statistiques montrent comment les « porteños » prennent de plus en plus conscience de l’importance de séparer leurs déchets. Tout ce matériel récupéré est ensuite amené dans un des 8 centres de la ville où des coopératives les séparent afin de les vendre et de les réinsérer dans le processus de production.

Comment ça marche ?

Il suffit de venir déposer ses déchets du mercredi au samedi de 11h à 19h.

Transports

EcoBici – Source : Wikimedia

La voiture écolo

Un projet économique et vert : voici l’option Coviajero, créée par Nicolas Gautron. Coviajero est une plateforme de covoiturage totalement gratuite qui permet de partager son voyage tout en voyageant moins cher et de manière écolo. Le covoiturage permet ainsi de diminuer l’empreinte carbone émise par les voitures en utilisant un même véhicule pour plusieurs personnes tout en rendant le voyage plus agréable!

Plus d’infos : ici

Le vélo écolo

Le système EcoBici a été mis en place dans la ville de Buenos Aires en 2011.

Ce service est gratuit, disponible 24h/24 tous les jours de l’année, ce qui le rend très attractif aussi bien pour les argentins que pour les touristes. Devenez « Bicivilizados » vous aussi en allant au travail ou en découvrant la ville!

Comment ça marche ?

Le système est très simple : il vous suffit de demander votre Tarjeta Vos. Si vous êtes touriste, vous pouvez faire la démarche en ligne grâce à votre passeport et une preuve de votre entrée dans le pays. Une fois votre carte faite, allez à une station EcoBici et prenez votre vélo. Vous pouvez ensuite l’emprunter gratuitement pendant 1h. Vous voulez plus ? Pas de soucis! Reposez votre vélo et reprenez-en un autre.

Plus d’infos : ici

Petit + : La ville de Buenos Aires a mis en place une plateforme où vous pouvez créer des propositions pour la ville. N’hésitez pas à ajouter vos idées pour l’environnement. Votre proposition sera ensuite analysée puis les internautes voteront et la ville décidera des projets à mener. En savoir plus : ici

