San Rafael, une charmante petite ville de la Province de Mendoza

Située en plein coeur de la Province de Mendoza, San Rafael est une charmante ville encore peu connue par les touristes. Cette ville agricole et industrielle est la plus importante de la Province après Mendoza. Ainsi, en plus d’activités nautiques comme le kayak ou le rafting, San Rafael est également connue pour ses bodegas. De petites caves familiales à celles aux grandes surfaces modernisées, la production de vin y est très importante. C’est l’une des régions vinicoles les plus importantes du pays, nous vous conseillons ce lieu …

Mendoza – Photo : Equinoxe Argentina

Une petite sélection de choses à voir à San Rafael

La Bibliothèque Mariano Moreno : Fondée en 1919, cet établissement de couleur jaune a accumulé des centaines d’ouvrages autour des Sciences et des Arts. Chaque mois d’octobre, la Bibliothèque organise la Feria Provinciale du Livre .

: Fondée en 1919, cet établissement de couleur a accumulé des centaines d’ouvrages autour des Sciences et des Arts. Chaque mois d’octobre, la Bibliothèque organise la . Le Musée des Beaux Arts : Un établissement qui regroupe des sculptures d’ artistes nationaux et provinciaux. Ainsi que des peintures de grands artistes parmi lesquels notamment Fader, Petorutti, ou Spilimbergo.

: Un établissement qui regroupe des sculptures d’ nationaux et provinciaux. Ainsi que des peintures de grands artistes parmi lesquels notamment Fader, Petorutti, ou Spilimbergo. La Maison d’Elena et Fausto Burgos : La maison du début du XXe siècle de ces deux écrivains originaires de la ville est d’aujourd’hui un centre culturel . Vous y verrez une collection d’oeuvres d’art de la culture Inca, des instruments de musique, ou encore une bibliothèque.

: La maison du début du XXe siècle de ces deux originaires de la ville est d’aujourd’hui un . Vous y verrez une collection d’oeuvres d’art de la culture Inca, des instruments de musique, ou encore une bibliothèque. La Place du General San Martín : C’est la place principale, dont le tracé actuel à été réalisé en 1925. En son centre se dresse une grande statue équestre du Général . Il a le bras droit levé comme montrant le chemin que réalisa l’armée des Andes pour libérer les peuples d’Amérique du Sud du contrôle espagnol.

: C’est la place principale, dont le tracé actuel à été réalisé en 1925. En son centre se dresse une grande équestre du . Il a le bras droit levé comme montrant le chemin que réalisa l’armée des Andes pour libérer les peuples d’Amérique du Sud du contrôle espagnol. Le Palais Municipal : Avec sa tour et son carillon, visitez ce palais inauguré en 1938. Profitez-en pour visiter la Cathédrale San Rafael Arcángel à l’architecture neo-romantique qui lui fait face.

Canyon de l’Atuel – Photo : Wikipédia

Et dans la région alors ?

Vous pouvez visiter les nombreuses Bodegas et Chais aux alentours de San Rafael. Les petites caves familiales fondées dans les années 1880 comme La Finca y Bodega La Abeja. Elles utilisent encore aujourd’hui des installations d’origine, comme les pressoirs en bois. Complètement à son opposé, vous trouverez la Casa Bianchi, ultra modernisé, high tech avec des cuves en inox.

Vous pourrez également vous promener dans le Parc Hipólito Irigoyen aux dimensions incroyables ! Parfait pour se dépenser ou se relaxer. En le parcourant à pied ou à vélo, vous y trouverez des monuments à l’architecture intéressante comme le Monument du Gaucho Argentin, la Statue de la Vendimia. De plus, il contient l’amphithéâtre Chaco Santa Cruz qui reçoit chaque février la Fête nationale de la Vendimia.

Enfin, diverses excursions guidées vous invitent à sillonner la région à travers un circuit enchanteur. L’une des propositions par exemple vous fait passer une journée à Los Reyunos, un endroit charmant, pour sa tranquillité. Puis vous poursuivez jusqu’à El Sosneado, d’où vous bénéficierez d’une vue panoramique incomparable sur les paysages de la région. Vous pourrez également vous rendre au Cañon del Atuel puis continuer par Valle Grande jusqu’à la digue de Nihuil, afin de vous ressourcer au sein de somptueux paysages.

Si vous avez envie d’un séjour dans la Province de Mendoza, n’hésitez plus. Choisissez l’Agence de Voyage Equinoxe, spécialiste de l’Argentine depuis 26 ans, pour y organiser votre séjour !

Cet article vous a plu ? Consultez également :