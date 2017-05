Films du moment au cinéma argentin – Mai 2017

Comme la culture d’un pays ne peut se dissocier de son cinéma, et pour vous tenir informés des films du moment, nous avons décidé de vous faire partager une sélection du meilleur du septième art à l’affiche en Argentine! Afin de faire preuve de la plus grande objectivité possible, nous faisons notre sélection en fonction des notes qu’ont obtenu ces films par divers critiques et spectateurs. Il ne s’agit donc pas (trop) de nos goûts personnels ! Il y en a en tout cas pour tous les goûts !

Nous vous proposons donc de découvrir les sorties du mois ainsi que les films les mieux notés toujours en salle. Au programme, des films internationaux, hollywoodiens mais aussi argentins !

Cliquez sur le titre du film pour découvrir sa bande-annonce.

Bonne séance !

Les films de la semaine et à venir

À partir de mai vous pourrez découvrir ces films pour la toute première fois dans vos cinémas argentins préférés!

-> Liste des cinémas à Buenos Aires ici

Les films argentins

Genre : Drame. De Daniel Hendler. Avec : Diego De Paula et Alan Sabbagh

Origine : Argentine, Uruguay

Date de sortie : 11 mai 2017

Martín Marchand, à 50 ans, ne se contente pas de son statut d’entrepreneur et décide d’accepter une candidature politique. Misant tout sur les nouvelles tendances en communications, il convoque un groupe de technique, créatif et conseillers qui , durant un weekend partageront une maison de campagne pour décrire son profil de leader. Tous se montrent engagés dans la campagne politique, mais certains membres de la Fraternité semblent se concentrer davantage sur la collecte d’informations confidentielles sur l’entreprise de la famille Marchand… (source : cinesargentinos)

Genre : Drame. De Julia Solomonoff. Avec : Guillermo Pfening, Rafael Ferro et Cristina Morrison

Origine : Argentine

Date de sortie : 18 mai 2017

Nico est un acteur argentin qui décide de tenter sa chance à New York, mais découvre rapidement que son apparence physique ne correspond pas, car il est « trop caucasien pour être Latino » et a « l’accent trop fermé pour sembler américain. » (source : cinesargentinos)

Les films étrangers

Genre : Fantastique. De Guy Ritchie. Avec : Charlie Hunnam, Jude Law et Annabelle Wallis

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 11 mai 2017

Quand le père d’Arthur (qui était encore bébé) fut assasiné, son oncle Vortigern s’empare du trône. Arthur, dépouillé de son droit à la couronne et avec une idée très vague de qui il vraiment, grandit dans des circonstances défavorables dans les ruelles sombres de la ville. Lorsqu’il est forcé de retirer l’épée de la pierre, sa vie change radicalement et il fait face à son devoir d’assumer son véritable héritage, qu’il le veuille ou non… (source : cinesargentinos)

Genre : Aventure. De Joachim Rønning et Espen Sandberg. Avec : Johnny Depp, Javier Bardem et Orlando Bloom

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 11 mai 2017

Le capitaine Jack Sparrow fera face à un groupe pirate fantôme dirigé par un de ses vieux démon, le terrifiant capitaine Salazar, nouvellement échappé du Triangle des Bermudes. La seule chance pour Sparrow de sortir vivant est de trouver le légendaire trident de Poséidon, un puissant artefact qui donne à son possesseur le contrôle des océans… (source : cinesargentinos)

Genre : Drame. De Guillaume Nicloux. Avec : Isabelle Huppert, Gérard Depardieu.

Origine : France

Date de sortie : 11 mai 2017

Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu’ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant.

Malgré l’absurdité de la situation, ils décident de suivre la programme initiatique imaginé par Michael… (source : cinesargentinos)

Les films actuellement en salle Meilleures notes, meilleures critiques, voici une petite sélection des films les plus appréciés du moment en Argentine. Les films argentins Los Padecientes Genre : Suspense, Drame. De China Suárez et Benjamín Vicuña. Avec : China Suárez et Benjamín Vicuña

Origine : Argentine

Date de sortie : 27 avril Pablo Rouviot, un psychanalyste reconnu, reçoit Paula Vanussi, une jeune femme qui lui fait une demande particulière : le corps de son père, un chef d’entreprise puissant a été trouvé assassiné sur le bord d’un fleuve et son frère, Javier, 22 ans, un jeune homme avec de graves problèmes psychologiques est accusé d’être responsable du crime. (Source : Cinesargentinos) El faro de las orcas Genre : Drame. De Juan Olivares. Avec : Joaquin Furriel, Maribel Verdú, Ana Celentano et Osvaldo Santoro

Origine : Argentine

Date de sortie : 13 avril Lola voyage avec son fils autiste, Tristan, jusqu’au bout du monde pour rencontrer Beto un garde forestier qui a une relation spéciale avec les orques sauvages en Patagonie. La détermination de Lola à se battre pour son fils, la personnalité excentrique de Tristan et sa relation avec la nature fera changer la vie de chacun pour toujours. (Source : cinesargentinos) Les films étrangers Rápidos y furiosos 8 Genre : Aventure, action. De F. Gary Gray. Avec : Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Statham et Scott Eastwood

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 13 avril Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globe trotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors… (Source : cinesargentinos) Un jefe en pañales Genre : Comédie. De Tom McGrath. Avec : Kevin Spacey, Alec Baldwin, Steve Buscemi et Lisa Kudrow.

Origine : Etats-Unis

Date de sortie : 13 avril Un bébé vêtu d’un costume et porte-documents, rejoint son frère de 7 ans pour arrêter le complot prévu par le PDG Puppy Co ! (Source : cinesargentinos) La promesa Genre : Drame, Historique. De Terry George. Avec : Christian Bale, Oscar Isaac . Charlotte Le Bon, Tom Hollander, Jean Reno

Origine : Etats-Unis, Espagne

Date de sortie : 27 avril 1922, dans les derniers jours de l’Empire Ottoman. Un journaliste américain et un étudiant en médecine se disputent les faveurs d’une jeune femme. (source : cinesargentinos) On n’hésite pas à aller faire un tour au cinéma ! On y est bien au frais, et on peut rêver… !

