Le sandwich Big Mac : Révélateur de réalité économique

Depuis plus de 30 ans, la revue britannique « The Economist » mesure la parité du pouvoir d’achat en fonction des pays. Pour cela, ils utilisent le prix du sandwich le plus connu du McDonald’s le Big Mac ! Cet indice met aussi en avant les changements économiques dans le pays ces dernières années.

Qu’est ce que l’indice Big Mac ?

Inventé en 1986 par cette revue, cet indice mesure la parité de pouvoir d’achat à travers 120 pays dans le monde. Le calcul de l’indice est assez simple, il suffit de mesurer le prix moyen du Big Mac dans chaque pays. Ensuite, pour pouvoir comparer le prix du sandwich entre tous les pays, il faut traduire ce prix moyen dans une même devise. Ici, la monnaie utilisée est le dollar américain. Le taux de conversion monétaire utilisé est le taux de change officiel de chaque pays. Cet indice permet donc de connaitre les pays dans lesquels les Big Mac sont les moins chers. Il permet aussi de voir les variations des prix du Big Mac en fonction des années, et reflète donc les taux d’inflation dans chaque pays. Enfin, cet indice montre si le taux de change officiel reflète le taux de change réel ou non.

Sandwich Big Mac – Wikipedia

L’indice Big Mac en Argentine

Pour l’année 2017, le prix d’un Big Mac en Argentine est de 55 pesos. En utilisant le taux de change officiel du peso vers le dollar (soit 15.86) le Big Mac coûte en Argentine 3,47 dollars. Le célèbre sandwich ne coûte donc pas cher en Argentine. En effet, aux Etats-Unis, son prix est de 5,06 dollars. Toutefois, en comparaison avec janvier 2016, le prix du Big Mac a augmenté énormément en Argentine. En effet, un an plus tôt, le prix du sandwich était de 33 pesos, ce qui représentait 2,39 dollars. En un an donc, le prix en dollars du sandwich a augmenté de près de 45% ! Cela rejoint a peu près les chiffres de l’inflation dans le pays pour l’année 2016 qui est d’environ 40%. Pour l’année 2016/2017 cet indice reflète donc la réalité économique d’Argentine.

De plus, si nous nous basons sur les chiffres de l’Indice Big Mac, nous pouvons en déduire que le taux officiel du dollar en Argentine ne représente pas la réalité économique du pays. En effet, si le taux de change du dollar se basait sur le prix du Big Mac, il serait beaucoup plus faible. Pour que le prix du Big Mac soit le même en Argentine qu’au Etats-Unis, il faudrait que le taux de change du dollar soit de 10,87 pesos. En nous basant seulement sur les prix du Big Mac, nous pouvons donc dire que le dollar est très cher en Argentine ! À titre de comparaison, un Big Mac coûte en France en 2017 en moyenne 4,29 dollars.

Un indice parfois truqué

Nous devons rappeler que cet indice Big Mac a été controversé durant quelques années en Argentine. En effet, sous le gouvernement de Cristina Kirchner, l’indice a volontairement été truqué. L’ex secrétaire du Commerce Intérieur argentin, Guillermo Moreno a en effet gelé le prix du Big Mac durant 3 ans à 21 pesos. D’après le magazine britannique, si le prix de ce sandwich n’avait pas été abaissé volontairement le pays aurait rivalisé dans le classement avec la Suisse (grand gagnant du classement avec un burger à 6.81 dollars) en 2012. Ainsi, on pouvait constater qu’aucunes promotions ou publicités n’étaient faites pour ce produit.

Le fait de geler le prix du Big Mac, et donc le maintenir volontairement peu cher, permettait au gouvernement de « cacher » l’inflation du pays. En effet, l’indice Big Mac se basant seulement sur le prix de ce sandwich, il ne permettait pas de mettre en avant la réalité économique du pays et son inflation. Le gouvernement Kirchner pouvait se vanter de contrôler totalement l’inflation du pays. Il prenait même l’exemple de l’indice Big Mac qui était finalement truqué. C’est ainsi que le prix du sandwich est passé de 4,84 dollars en juillet 2011 à 2,57 dollars en juillet 2014. Cela faisait de l’Argentine un des détenteur du Big Mac le moins cher du monde !

Combien d’heures de travail pour un Big Mac?

L’indice salarial Big Mac est une variante du premier indice. Il permet de mesurer le temps de travail nécessaire pour pouvoir s’acheter le fameux sandwich dans chaque pays. Cet indice prend donc en compte le salaire minimum légal dans chaque pays et le compare avec le prix du Big Mac en dollars. Le salaire minimum en Argentine était l’année dernière de 6060 pesos par mois. Cela représentait 420 dollars par mois, et donc 2,38 dollars de l’heure. Le prix du sandwich était de 33 pesos, soit 2,39 dollars. Les argentins en 2016 avaient donc besoin de travailler une heure environ pour pouvoir s’acheter le fameux sandwich ! À titre de comparaison, en France en 2016 l’indice salarial Big Mac était d’environ 0,42. Ce qui signifie que les français avaient besoin de travailler environ 25 minutes pour pouvoir s’acheter un Big Mac !

En 2016, l’Argentine était le pays d’Amérique Latine avec le meilleur indice salariale Big Mac avec un indice de 1 (1h de travail/Big Mac). L’Argentine devançait par exemple le Chili, avec un indice de 1.47, la Colombie avec un indice de 1,89 ou encore le Brésil avec un indice de 2,39. Tous ces pays étaient loin devant le Mexique. En effet, l’année dernière le Mexique avait un indice de 5,6 ! Ce qui signifie que les mexicains devaient travailler 5,6 heures pour pouvoir s’acheter un Big Mac ! Toutefois, ces résultats étaient valables seulement pour l’année 2016. De ce fait, suite à l’augmentation du prix du Big Mac, et les variations du salaire minimum cette année, nous attendons avec impatience chiffres de 2017!

